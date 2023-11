Victoria Tolosa Paz confirmó que hubo beneficiarios de planes sociales que viajaron al exterior

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, confirmó que fueron dados de baja más de 1.100 planes sociales de personas que han viajado al exterior en los últimos cuatro años vía aérea e incluso en barcos de lujo.

La funcionaria habló este martes con el objetivo de “dar claridad” a la investigación que se lleva adelante tras la denuncia del fiscal Guillermo Marijuán “con respecto a los posibles viajes al exterior que han hecho personas que son titulares del Potenciar Trabajo”.

Días atrás, Marijuán denunció que desde 2020 a la actualidad 159.919 beneficiarios del mencionado plan viajaron fuera del país, “circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa” y pidió que se investigue a las autoridades que no controlaron el cumplimiento del programa, además de la baja de quienes lo cobran.

En este marco, Tolosa Paz señaló que “a partir de información periodística de hace unos días”, solicitó junto al ministro de Economía, Sergio Massa, “el entrecruzamiento de datos de toda la nómina de titulares del Potenciar Trabajo” y solicitado a la Dirección Nacional de Migraciones información de “quienes han hecho viajes al exterior en los últimos 4 años, desde la creación del programa en 2020″.

“Tenemos que abocarnos al trabajo de saber efectivamente quiénes son los titular del Potenciar Trabajo que tienen que cumplir con una condición de vulnerabilidad social por tanto no pueden tener ingresos suficientes como para tener viajes onerosos al extranjero y tienen que tener el cumplimiento de la contraprestación, dos motivos que se ven alterados cuando tomamos conocimiento a partir de la devolución que hace Migraciones del informe”, indicó la ministra en declaraciones a Todo Noticias (TN).

“Hay 1.129 titulares del Potenciar Trabajo que iban a percibir el ingreso y que han sido suspendidos a partir de la información que entrecruzamos desde el Ministerio a Migraciones, y 34 titulares del Potenciar utilizaron el paso fronterizo denominado Paso Cruce Terminal Cruceros Buenos Aires”, precisó Tolosa Paz.

Dejó en claro que se trata de personas que salieron del país vía aérea o en barco, no por tierra ya que “tenemos una enorme cantidad de argentinos trabajando en países vecinos de pasos diarios de ida y vuelta y sería muy injusto presuponer ingreso en familias vulnerables que van a trabajar en un país y vuelven a la tarde”. “Esto por supuesto no es el interés de nuestro Ministerio, castigar o quitarle la posibilidad de tener el ingreso”, enfatizó.

La funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional detalló que son 1.273.182 los titulares del mencionado plan que forman parte del “padrón activo” y apuntó contra “algunos vivos que pretender aprovecharse del Estado”, que representan “menos del 1%”.

Guillermo Marijuán (Adrián Escandar)

“Cobrar un plan y tomarse un avión al extranjero son todos indicadores de una presunción de ingreso que no da cuenta con la primera condición de ingreso (al Potenciar Trabajo) que es la vulnerabilidad social”, remarcó.

“No fui notificada judicialmente ni estoy denunciada. Y hemos actuado con la responsabilidad del manejo del dinero público. Queremos tener un Estado inteligente que lo construye la ciudadanía responsable, pero también los funcionarios, que no nos tiemble el pulso al decir que si hay presunción de ingresos se suspende el programa porque esto indicaría un ingreso suficiente para no tener que estar en la nómina del Potenciar Trabajo”, concluyó Tolosa Paz.

Los planes que fueron dados de baja lejos están del número que investiga el fiscal Marijuán. La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuán, inició en abril pasado una investigación preliminar sobre los movimientos migratorios de los beneficiarios del Potenciar Trabajo. A principio de mes recibió la información oficial que concluyó que a partir del 2020 -cuando se inició el programa- 159.919 titulares reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios.

La información obtenida brindó detalles de esos movimientos: 817 en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó. De los movimientos en avión 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales. También se detallaron las aerolíneas.