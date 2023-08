Elecciones 2023, en vivo: dirigentes internacionales de extrema derecha saludaron a Milei por su triunfo electoral

Sus lazos con Abascal y el paso por España de Javier Milei, ganador de las primarias en Argentina: “Vayan contra el zurderío, somos superiores” El líder de La Libertad Avanza, a esta hora principal candidato a presidir el país en octubre, estuvo en Madrid en octubre de 2022 para apoyar a Vox. Recordamos su discurso

Santiago Abascal y Javier Milei.

Javier Milei es el nombre propio en Argentina a esta hora, pero no solo. Ha ganado las elecciones primarias con más de un 30% de los votos, sacudiendo la política y anticipando una transformación radical del escenario de cara al 22 de octubre, cuando se celebran las presidenciales, relatan los compañeros de Infobae desde allá. Quizá no alcanza la memoria, pero Milei ha pasado no hace demasiado por España para identificarse con Vox e impulsar a Santiago Abascal.