Patricia Bullrich presentará hoy a Luis Petri con un video y prepara una conferencia con más anuncios electorales

Patricia Bullrich quería anunciar hoy que Luis Petri era su compañero de fórmula presidencial. La noticia se filtró antes y desestructuró el esquema que había preparado con su equipo de comunicación y campaña. Ayer a la mañana se reunió con su mesa política y deliberó respecto a la terna de dirigentes radicales que sonaban para ser sus candidatos a vicepresidente. Escuchó opiniones. Hizo llamados, intercambió mensajes y cuando la ecuación política le cerró, exteriorizó su decisión.

A las 13, Bullrich asistió a un almuerzo con empresarios, en un coqueto salón de Puerto Madero. La reunión duró un par de horas. Sus armadores políticos seguían reunidos y tejían detalles con el radicalismo que respalda el proyecto presidencial de la ex ministra de Seguridad. Al igual que hicieron cuando anunciaron a Néstor Grindetti como candidato a gobernador, el bullrichismo pretendía contener al resto de la terna y acordar con todos los sectores involucrados en las negociaciones.

Pocos minutos después de las 16, la información se había filtrado y la bola fue imparable. La presidenta del PRO en uso de licencia apuntaba a hacer una conferencia para oficializar a Petri. Cuando se conoció que el dirigente mendocino sería su compañero de fórmula, Bullrich convino con su equipo que era prudente publicar un video hoy, antes de la conferencia de prensa. “Ya se filtró, si hacemos conferencia el viernes nos va a quedar muy lejos”, analizó uno de los asesores en el cónclave bullrichista. Y así sucederá.

Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Luis Petri

Bullrich formalizará esta tarde a Petri como su candidato a vicepresidente. Lo hará a través de un video que grabaron juntos en una fábrica de lácteos ubicada en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, a 55 kilómetros de la Ciudad. Es un emprendimiento familiar que la ex ministra de Seguridad ya visitó.

Se trata de un lugar que sufrió un bloqueo sindical que obstruyó la producción hasta que los titulares de la firma lograron recuperar el control de la fábrica. Para la presidenciable del PRO es un escenario ideal. Aprovechará esa historia para enfatizar su “compromiso con los que trabajan” y mostrarse “cerca de la gente”.

Bullrich se encontró ayer con Petri. Charlaron un largo rato sobre política, analizaron la situación de Jujuy y las elecciones. Además, practicaron el guion del spot que difundirán esta tarde. “Mi compromiso es con la gente”, concluye Petri.

En tanto, el viernes hará una conferencia de prensa junto a Petri en la que desplegará una serie de anuncios electorales. Evalúa hacerlo en un hotel del centro porteño. Bullrich espera presentar allí al compañero de fórmula de Grindetti, a su candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, a quien encabezará a lista de diputados nacionales y a otros postulantes. También estarán los principales referentes de su equipo de campaña. Será un despliegue con el que buscará mostrar volumen político.

Los detalles de la elección de Petri

Patricia Bullrich y Nestor Grindetti

En la reunión con su mesa chica participaron Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y jefe de campaña, Derek Hampton, estratega y consultor externo, Hernán Lombardi, armador y asesor en comunicación, Federico Pinedo, asesor de política exterior, Damián Arabia, armador en el interior, Federico Angelini, armador en el interior y presidente del PRO, Néstor Grindetti, intendente de Lanús y candidato a gobernador, Joaquín De La Torre, senador bonaerense, Sebastián García De Luca, diputado nacional y jefe de campaña bonaerense de Bullrich.

Después de escuchar a sus asesores de confianza, la referente del PRO consultó al Grupo Vendimia, los dirigentes radicales no alineados con la conducción de Gerardo Morales y apoyan su postulación presidencial. Habló con Alfredo Cornejo, el radical al que más escucha. También con Luis Naidenoff y Maximiliano Abad, los otros dos boina blanca que estaban en la terna junto a Petri. Se contactó con Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, Ernesto Sanz, ex senador nacional, y Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados.

Finalmente, Bullrich decantó por Petri. Consideró que de los tres que sonaban, el mendocino es el dirigente con el perfil político más cercano a sus ideas. Destacó su conocimiento de técnica legislativa, su capacidad comunicacional y sus vínculos con el radicalismo. El ex diputado nacional es cercano a Julio Cobos y llega con el respaldo de Cornejo y el staff Vendimia.

Las negociaciones frenéticas para definir el armado de las listas

Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez, Patricia Bullrich, Rodrigo De Loredo y Alfredo Cornejo

Por estas horas, avanza en negociaciones con el Grupo Vendimia para contener dentro de su armado a todo el espacio. Si Abad era ungido compañero de fórmula, los bullrichistas lo consideraban un ofrecimiento suficiente como para alinear a toda la estructura del radicalismo bonaerense que responde al presidente de la UCR provincial.

En este escenario, Bullrich le ofreció a Abad encabezar la lista de senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires. A su vez, no se descarta que pueda ser compañero de fórmula de Grindetti. Quien aún suena también para ser candidato a vicegobernador es Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen y presidente del Foro de Intendentes Radicales. Otra opción que no se descarta es que De La Torre integre el binomio bonaerense.

En tanto, Bullrich acordó que el radicalismo también aporte dirigentes para la lista de diputados nacionales de la provincia. En esa categoría, Juntos por el Cambio (JxC) tendrá dos boletas, por lo menos. Por un lado, la de la ex ministra de Seguridad. Por otro, la de Horacio Rodríguez Larreta, el otro presidenciable del PRO. Bullrich acordó que Cristian Ritondo encabece la lista de diputados nacionales y se comprometió a que sea presidente de la Cámara baja si ella se impone. El segundo lugar lo pondrá el radicalismo y suena el nombre de la legisladora Alejandra Lodrén, cercana a Abad.

Además, los armadores de Bullrich discuten con el radicalismo lugares de poder en las listas seccionales para la Legislatura bonaerense. Allí también pretenden colocar a sus dirigentes de confianza Grindetti, Ritondo, Iguacel y De La Torre. “No hay lugar para todos”, se atajó un operador bullrichista. Es una ingeniería electoral compleja en tiempo de descuento.

