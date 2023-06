El Frente Renovador respaldó a Máximo Kirchner en sus críticas a Scioli y Tolosa Paz por la disputa interna por el reglamento interno de las PASO

Daniel Scioli y su candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz

En medio de las tensiones por el reglamento electoral en la Provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador (FR) respaldó a Máximo Kirchner en la interna por la representación con Daniel Scioli, Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández.

Tras la conformación de la alianza, el sciolismo acusaron al PJ bonaerense de querer relegarlos al 6to puesto en las listas de las elecciones generales de octubre. En consecuencia, el partido liderado por el diputado nacional contestó a las críticas con un comunicado en su cuenta de Twitter, que contenía el link al acuerdo alcanzado en la constitución de la coalición.

El tweet del PJ bonaerense tras las críticas del sciolismo

“El reglamento de Unión por la Patria se encuentra publicado en la página web del frente electoral que este partido integra junto a toda la documentación necesaria para la presentación de listas en cada categoría”, decía la publicación.

Sin embargo, esta respuesta no fue suficiente para el equipo del embajador de Brasil, por lo que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, advirtió que exigirá una copia del acta donde se establece las distribuciones en la lista por mayoría y minoría y, en caso de no conseguirla o comprobar que ese documento no se respeta la distribuciones acordadas durante la última semana, el ministro de Seguridad, en nombre de Scioli, concurrirá a la Junta Electoral. Incluso, adelantaron que podrían solicitar la impugnación del acuerdo.

En este contexto, el Frente Renovador apoyó a Máximo Kirchner en el conflicto por la interpretación del reglamento a través de un comunicado que lleva la firma del presidente del FR Buenos Aires, Rubén Eslaiman, y de la vicepresidenta del partido bonaerense, Sofía Vannelli.

“El Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires, como integrante de Unión por la Patria respalda el reglamento electoral firmado para la construcción de la coalición en todo su articulado, incluido en lo que respecta a la distribución de cargos y lugares, porque es el resultado del consenso construido mediante la opinión y análisis de quienes la conforman y constituyen las reglas a seguir en el proceso electoral”, dice el escrito. Al igual que el PJ bonaerense, el massimo incluyó en su comunicado el link donde puede encontrarse las bases establecidas en la conformación de la alianza.

El comunicado del Frente Renovador

De esta manera, sin mencionar directamente al equipo de Scioli y Tolosa Paz, el FR consideró: “Recurrir a maniobras mediáticas con afirmaciones falsas que desconocen los acuerdos celebrados no resulta sano para nuestro espacio”.

En ese sentido, afirmaron que este accionar tampoco contribuye a “la unidad que Argentina necesita en momentos tan delicados como los que nos toca atravesar, donde las energías deben enfocarse en resolver los problemas de nuestros ciudadanos y ciudadanos en vez de generar confusión en el electorado para obtener un rédito personal”.

Desde el sciolismo definieron al convenio como “proscriptivo”, ya que, según su lectura, en una buena elección en la mayoría de los distritos entrarían, como máximo, entre cuatro y cinco concejales. “No están respetando el espíritu del reglamento acordado”, agregaron sobre el pacto firmado, en el que negaron haber prestado su conformidad.

Mientras tanto, el kirchnerismo asegura que todos los miembros, incluidos los representantes de Scioli y Tolosa Paz, estuvieron de acuerdo con las bases del reglamento.

Máximo Kirchner durante una reunión del PJ bonaerense

“No tienen manera de quejarse. Ya firmaron, legalmente, y aunque digan que se arrepientan, eso no tiene vuelta atrás”, sostienen desde el partido de Máximo Kirchner, por lo que aseguran que no hay forma de revertir la formalidad jurídica presentada ante la Junta Electoral.

Por otro lado, el grupo de técnicos de PARTE, el sello con el que competirá el diplomático, y de Camino para la Victoria, la agrupación política de Tolosa Paz, insisten con que tienen tiempo hasta el próximo lunes para “corregir” los puntos del acuerdo.

Los representantes de Scioli buscan que se mantenga el convenio al que llegaron los partidos de Unión por la Patria a nivel nacional para la conformación de la alianza, que prevé un piso para la minoría del 30 por ciento y la integración en las listas encabezadas por precandidatos de distintos espacios que se produzca intercalándose en los lugares titulares 4to, 9no, 12avo, 22avo, 27 avo y 32 avo y suplentes 4to y 9no.

