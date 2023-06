Capitanich enfrenta su peor elección en Chaco, tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Emerenciano Sena, el dirigente social más influyente de Chaco y uno de los más implicados en el crimen de Cecilia, tenía lazos estrechos con el gobernador Jorge Capitanich

Desde Resistencia, Chaco. Sucedió este sábado a la mañana. Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowksi —la joven desaparecida desde el 1° de junio— salió del Edificio de Fiscalías, ubicado sobre la Avenida 9 de Julio 236, donde fue a tomar conocimiento de los avances en la causa que investiga el presunto femicidio de su hija. Ya en la calle, la mujer fue interceptada por los medios y, mientras brindaba algunas notas, comenzó a recibir muestras de apoyo de peatones y automovilistas. “Chaco está con vos”; “Fuerza Gloria”; “Mañana todos somos Cecilia”, le gritaban al verla. El último grito la interpeló. La mujer se dio vuelta y dijo: “Exactamente. Mañana, todos somos Cecilia”. ¿Se viene el voto bronca?

Este domingo, la provincia de Chaco desarrollará las PASO para elegir a los candidatos que disputarán sus cargos en las elecciones generales del 17 de septiembre. Capitanich aspira a lograr su reelección y asumir su cuarto mandato. Su principal competidor es el radical Juan Carlos Polini, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, que será acompañado por Delfina Veiravé como vice; y la dupla compuesta por Leandro Zdero y Silvana Schneider.

A menos de 24 horas de que comience la jornada electoral, el presunto femicidio de Cecilia —nuera de Emerenciano Sena, el dirigente social más influyente de Chaco y con lazos estrechos con el gobernador Capitanich— pone en juego el poder de la provincia. En ese contexto, lo que a priori parecía que iba a ser una elección sencilla para el oficialismo, ahora puede hacer cambiar las preferencias de los votantes.

“¿Cómo vamos a bancar a Coqui después de todo lo que le dio a estos piqueteros que mataron a esta chica? Encima les daba dinero… a los jubilados no nos dio nada”, dice a Infobae un señor de 80 años. “El Coqui crió monstruos que después no pudo manejar. Mi sensación es que debido a esto se viene el voto bronca, el voto Milei”, agrega otro de 70. A su lado, una mujer de 56 que hace la fila para comprar en un kiosco, lo escucha y agrega: “Hay mucha gente que dice que ya no quiere votar a Capitanich”.

Cuando se los vinculó con la desaparición de Cecilia, los bajaron de las listas

En total, son 70 las boletas oficializadas por municipio, según publica en su sitio web oficial el Tribunal Electoral de Chaco. En una de ellas figuraba Emerenciano Sena, el líder de un poderoso clan piquetero que fue detenido junto a su esposa, Marcela Acuña, y su hijo, César, por la desaparición de Cecilia Strzygowski.

Sena aparecía encabezando la boleta a diputados del Frente Chaqueño de Capitanich. Su mujer, Marcela Acuña, en el tercer cuerpo como candidata a intendenta de Resistencia. Pero cuando se los vinculó con la desaparición de su nuera, los bajaron de las listas. Ahora están imputados como coautores del crimen.

Para muchos, el caso trae el triste recuerdo de María Soledad Morales, la joven que a los 17 años fue asesinada por los “hijos del poder” de Catamarca. El paralelismo entre el gobernador Saadi y Capitanich es inevitable. ¿Se acerca el fin de otra dinastía?

Un dato que trascendió en las últimas horas y que indigna aún más: los Sena recibieron fondos públicos del gobierno de Capitanich hasta el día en que fueron detenidos. Según los registros oficiales del Banco de Chaco, el dinero fue transferido a la fundación “Doctor Saúl Acuña”, la cual manejan los imputados. En lo que va del año, les pagaron $141 millones. El último giro fue el pasado viernes, cuando cayeron en prisión.

Más de 20 mil personas se movilizaron para pedir "Justicia" por Cecilia (Edgar Aguirre)

El pasado miércoles, cuando se cumplieron doce días de la desaparición de Cecilia, unas 20 mil personas se manifestaron en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia con carteles, velas, banderas. Previamente, ya se habían realizado otras dos movilizaciones para pedir “Justicia”.

Ese día, Capitanich se expresó al respecto durante una conferencia de prensa con periodistas y comunicadores de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. “Es un profundo dolor para nosotros, para nuestra comunidad y para nuestro pueblo. Repudiamos este hecho aberrante y bregamos por que el hecho se esclarezca y los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley”, expresó el gobernador.

Otra que habló fue la Portavoz del Presidente de la Nación, Gabriela Cerruti: “¿Dónde está Cecilia Strzyzowksi? Es imprescindible saber con celeridad que sucedió y que actúe con toda su fuerza la ley y la justicia. Ayer Chaco se movilizó de forma masiva y contundente para reclamar respuestas efectivas. Estamos frente a un caso atroz que reviste una gravedad extrema. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las mujeres que nos faltan”, escribió en sus redes sociales.

El resto del arco político eligió el silencio. La Ministra de Género, Ayelén Mazzina Guiñazú, cuando salió a hablar, fue duramente criticada.

El principal competidor de Capitanich es el radical Juan Carlos Polini, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio

Además, de elegir a los mandatarios que gobernarán la provincia, los chaqueños deberán votar a 16 legisladores provinciales, intendentes y concejales, que se desempeñarán en sus cargos hasta 2027.

Tras el cierre de los comicios, a las 18, el gobernador Jorge Capitanich tiene previsto referirse al desarrollo de los comicios y dar detalles sobre cómo continuará la jornada electoral en la sede del Poder Ejecutivo local, según informaron fuentes oficiales.

