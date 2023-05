Grabois opinó sobre una posible victoria de la oposición: “La vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero”

El dirigente social y precandidato a presidente se refirió a un hipotético escenario de cara a las próximas elecciones. “Es una fantasía que tengo”, admitió

A pocas semanas del cierre de listas y con la mirada puesta en las PASO, el referente de Patria Grande y precandidato a presidente, Juan Grabois, volvió a referirse este martes a las próximas elecciones y lanzó una polémica declaración sobre la posibilidad de una victoria opositora en octubre. “Se van en helicóptero”, anheló.

Lo dijo en diálogo con El Destape Radio, donde le propusieron al dirigente social elegir entre dos hipotéticos gobiernos que podrían llegar a Casa Rosada tras los resultados de los comicios nacionales.

“¿Qué es peor, que gane la derecha y el peronismo se ponga a la resistencia o que gane un peronista de derecha y que le voten todo?”, le preguntaron al también referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Fiel a su estilo, Grabois contestó casi sin titubear y con una referencia a un momento bisagra de la historia reciente del país: la salida del ex presidente Fernando De la Rúa de la Casa de Gobierno. Lo hizo admitiendo tener una “pulsión tanática”, un concepto que se define como el impulso que busca la propia muerte y que el dirigente utilizó para señalar que inconscientemente desea la derrota del oficialismo.

“Es una duda que tengo siempre. Porque mis pulsiones tanáticas me hacen pensar que vengan. La vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero”, lanzó decidiéndose por la primera de las opciones, la cual planteaba una victoria de la oposición.

Y admitió: “La verdad que esa fantasía la tengo, lo que pasa es que los muertos siempre los pone el pueblo, los ponen nuestros compañeros”.

En la misma línea sobre las elecciones, el dirigente también habló sobre su precandidatura, dijo que va a hacer un acuerdo con Cristina Kirchner y volvió a criticar la posibilidad de que el actual ministro de Economía de la Nación se presente para ser presidente.

“Si no hay PASO y el candidato es Massa o cualquier conservador yo voy a ir por afuera. Porque nadie va a militar esa campaña y los compañeros no se si van a ir a votar. El pueblo llano, esos votos, o se quedan en la casa o votan a Milei o a la izquierda. Porque no se bancan más a los caretas. Aunque sea -van a elegir- a un ‘no careta facho o liberal’ que dice desfachatadamente las cosas”, señaló.

Al ser consultado por el apoyo que la Vicepresidenta le brindaría a Sergio Massa, Grabois apeló a la ironía para descartar esa versión.

“Cristina apoya a Massa ministro. Que apoya a Massa presidente es un mito. Mitología: Cristina apoya a Juan Grabois. Y si no que lo desmienta. Yo sé que Cristina me va a votar a mi. No lo va a decir, pero me va a votar a mi. Yo la conozco. Después puede hacer otras cosas porque la real política es así, somos distintas generaciones… Cuando uno se pone más grande tiene más miedo a las catástrofes que deseos de transformar…”, argumentó.

Y concluyó: “Nosotros vamos a hacer un acuerdo con Cristina, no con los que rodean a Cristina. Algunos que rodean a Cristina están obsesionados con Massa y tiene un ‘Massa por la liberación’ y no se lo creen ni ellos. Cristina apoya a Massa como Ministro. Lo del apoyo como presidente es un mito”.

