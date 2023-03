La reacción del Gobierno luego de que se conoció el dato de pobreza

La pobreza llegó al 39,2% de la población y afectó a más de 18,6 millones de argentinos (AP foto/Natacha Pisarenko)

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el dato más crudo de la realidad: la pobreza al cierre del segundo semestre de 2022 se ubicó en 39,2%. Esto significa que hay más de 18,6 millones de personas en situación de pobreza y 3,8 millones en situación de indigencia.

Frente a este oscuro panorama, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la funcionaria de mayor vínculo con los sectores más vulnerables, dijo que la pobreza le “duele” al Gobierno Nacional y que están enfocados en “combatirla”.

“La pobreza nos duele y nos ocupa, por eso trabajamos todos los días para combatirla”, declaró luego de conocerse los datos del Indec. “Hay un Estado que ante estos indicadores no los negamos, nos hacemos responsables de esta realidad y trabajamos todos los días para seguir de cerca el ritmo de los salarios y en el caso de los ingresos de las familias vulnerables, toda la batería de políticas públicas para que nunca estén por debajo de la inflación”, manifestó Tolosa Paz en Entre Ríos donde compartió una serie de actividades junto al gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora, María Laura Stratta.

Tolosa Paz explicó que el 39,2% de pobreza que reveló el organismo de estadísticas “tiene que ver claramente con el deterioro del ingreso”. “La Argentina mide pobreza por ingreso y cada vez que hay un proceso inflacionario lamentablemente la pobreza aumenta”, manifestó la ministra sobre uno de los problemas que el Gobierno jamás logró estabilizar.

“La inflación se está llevando el crecimiento del país hacia unos pocos bolsillos, dejando a gran parte de la población sumida en la incertidumbre y la angustia de poder llevar el pan a casa. “Tenemos que estar atentos y monitorear para aumentar la Tarjeta Alimentar y seguir muy de cerca la Asignación Universal por Hijo que aumenta dos veces por año por Ley, pero también necesitamos ir hacia una ley que nos de seguridad en la cobertura de la alimentación con la Tarjeta Alimentar”, planteó la ex diputada nacional.

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social

En este marco, señaló que desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía “para que cuando conocemos estos indicadores inmediatamente haya una respuesta integral, pero para terminar con la pobreza este país tiene que terminar de desarrollarse”. “Tenemos que ser capaces de tener niveles de inclusión y fundamentalmente tenemos que ser quienes sigamos trabajando y bregando por erradicar el drama y el flagelo de la inflación”, continuó.

“Así como estos números duelen, también es cierto que el empleo en la Argentina sigue creciendo, con lo cual ya no basta con tener trabajo, sino que si no resolvemos la inflación, el trabajo de por sí no es un habilitador a tener ingresos por arriba de la pobreza”, reconoció.

Luego, a través de sus redes sociales, la ministra dijo el índice de pobreza “no es un dato más, es el motor de nuestro trabajo diario”. “Es el Estado quien se ocupa de las y los que menos tienen, y vinimos a ordenar las políticas públicas para que ese acompañamiento pueda llegar donde se lo necesita, cuidando también el esfuerzo de la sociedad toda”.

Acompañamos la vocación de nuestro presidente Alberto Fernández de trabajar para seguir resolviendo los problemas del Pueblo argentino. Es a través de la inversión del Estado que logramos más igualdad, generamos trabajo y mejoramos la calidad de vida de todas y todos. Seguiremos redoblando el esfuerzo para tener una Patria más justa, libre y soberana”, concluyó su mensaje en Twitter.

En la misma sintonía se expresó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren: “Nos duele el dato de pobreza y también nos obliga a ocuparnos más de la cuestión, que es asistir en la emergencia y trabajar en el mediano plazo en un modelo de desarrollo que nos saque de la primarización crónica de nuestra economía”.

En declaraciones a la Televisión Pública, “el Vasco” destacó en medio de la crisis que “la economía crece y genera empleo a pesar de la pandemia, de la guerra y de la sequía”. Sin embargo, “resta mejorar los ingresos para que vuelva a bajar la pobreza”.

