El kirchnerismo rechazó seis ascensos militares y continúa la polémica en el Senado

Guadalupe Tagliaferri (JxC) y Anabel Fernández Sagasti (FdT), vice y presidenta de la Comisión de Acuerdos (Celeste Salguero/Comunicación Senado)

A fines de octubre, la Comisión de Acuerdos del Senado dictaminó a favor de 219 ascensos sobre los 228 propuestos por el presidente Alberto Fernández, lo que generó fuertes cruces por la omisión de los 9 restantes y la denuncia de Juntos por el Cambio sobre un “avasallamiento a la autoridad presidencial”. Este martes la polémica continuó, ya que el kirchnerismo decidió aprobar solo tres, sin brindar explicaciones concretas.

El oficialismo decidió rechazar los ascensos de Sergio Pucheta, Guillermo Gomar, María Alejandra Freytes, Andrea Cristina de Marco, Juan Alberto Mercatelli y Rubén Algieri. En tanto, Roberto Casares, Pablo Fal y Gustavo Otero sí tuvieron el visto bueno y podrán ser ascendidos en la próxima sesión en el recinto desde que se cumplan los siete días de la publicación del dictamen.

“Por respeto a los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto los que proponemos aprobar como los que estamos proponiendo que se rechace la propuesta de ascenso, no vamos a explicar públicamente los motivos, reitero, por una cuestión de respeto a las personas y a la integridad personal de ellos. Pero sí que, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, este cuerpo, el Senado de la Nación, tiene la facultad de dar los acuerdos o no y estos son por razones de oportunidad, mérito y conveniencia que evalúan los señores senadores para prestar los acuerdos”, sostuvo el kirchnerista Oscar Parrilli.

El senador oficialista Oscar Parrilli dijo que no explicarían los motivos de la decisión "por una cuestión de respeto a las personas"

En contrapartida, Julio Martínez, senador de la UCR por La Rioja, apuntó: “Los ascensos de los militares son como un título, como un diploma, son la coronación parcial de su carrera y lo más esperado por los militares. Y cada paso que van dando van quedando los mejores, por el mismo sistema, porque hay cuestiones disciplinarias, porque se pasan muchos filtros, de género, de transparencia, de Derechos Humanos. Cada paso que dan es un mérito, es un logro, de cada uno de los militares, de su familia, de sus amigos, quienes esperan este momento para ir coronando su carrera. Por lo tanto, también es un problema, es como cuando no se aprueba una materia cuando no son ascendidos. Por eso quiero saber, porque yo creo que no pueden decir acá por qué, porque son razones inconfesables”.

“Quizás se trate de señalar por portación de apellido a algunos militares, cosa que ya se hizo en el anterior gobierno kirchnerista, cosa muy grave, sin ninguna razón, por cuestiones que puede haber hecho su antepasado, que no discutimos ni defendemos, pero sí a las personas, a su descendencia, que nace inocente y que no puede ser condenado por haber nacido en tal o cual hogar. Critican a Macri por una frase que dijo en el ámbito futbolero y que lo sacan de contexto y que lo tratan poco más de nazi, pero esto que ustedes están haciendo, sin explicaciones y por portación de apellido, lo hacían en la Alemania nazi. Por eso tienen que dar explicaciones”, agregó.

El opositor Julio Martínez acusó al kirchnerismo de rechazar ascensos por "portación de apellidos" (Noticias Congreso Nacional)

Finalmente, tras recordar que la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia prestó conformidad y que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) no hizo ninguna observación, concluyó: “Entonces la pregunta es quién les da los datos para que tome esta decisión el oficialismo. ¿Se los da el Instituto Patria? ¿O es Milani o quién es el que da la fuente de información para señalar que tal o cual militar tiene que ascender, habiendo pasado todos estos filtros?”.

Tras el reclamo de otros dos miembros de la bancada opositora, Eduardo Vischi (UCR-Corrientes) y Guadalupe Tagliaferri (PRO-Ciudad de Buenos Aires), Parrilli volvió a tomar la palabra e insistió: “Estamos ejerciendo una atribución constitucional. Son motivos personales, de las personas en sí y de su carrera, y por ese motivo estamos propiciando el rechazo. No estamos haciendo ninguna otra cosa que cumplir con la Constitución, que dice que es el Senado el que da o no el acuerdo”.

