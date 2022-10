La agrupación M.E.N.E.M ganó las elecciones en la Universidad Torcuato Di Tella

La agrupación M.E.N.E.M ganó el centro de estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella

Las elecciones del Centro de Estudiantes de la Universidad Di Tella no pasaron desapercibidas debido a que la agrupación denominada M.E.N.E.M, que reivindica al fallecido ex presidente, logró ganar los comicios y se encuentran en la conducción del espacio que representa a los estudiantes. La agrupación nació el año pasado pero creció con fuerza bajo las banderas del ex primer mandatario nacional, icónica figura de la década de los noventa en el siglo pasado.

El jueves 20 de octubre se llevaron a cabo las elecciones del Centro de Estudiantes de la Universidad Di Tella. Allí el Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario (M.E.N.E.M) obtuvo más del 53% de los votos y logró alzarse con el triunfo.

Los jóvenes que integran la agrupación no solo tienen su atención en las problemáticas vinculadas a la vida académica de los estudiantes, sino que el foco está en la reivindicación de la década del 90. La lista neo menemista surgió a mediados del año pasado y fue fundada por una decena de alumnos de Di Tella cansados de la conducción del centro de estudiantes.

Actualmente, M.E.N.E.M está integrada por 40 estudiantes que les permitió presentar candidatos a representantes en cada una de las carreras que tiene la universidad. Con clara admiración a los noventa, durante el relanzamiento hecho en agosto decidieron que el catering sea alusivo a la época, y por eso, eligieron de menú pizza con champagne.

Uno de los afiches de la agrupación

En diálogo con Infobae, Matías Pascual, cofundador de la agrupación, indicó que “a pesar de que se encargaron de distorsionar la historia y convertir su nombre en mala palabra, para nosotros Carlos Menem representa una forma disruptiva y moderna de hacer política”.

Al respecto, destacó que el expresidente se caracterizaba por tener “un mensaje de unidad que no vemos reflejado en el espectro político actual. Menem fue el mejor presidente de la República Argentina desde la vuelta de la democracia”.

En cuanto a la gestión del exmandatario, Pascual destacó que “fue el único capaz de lograr estabilidad económica con crecimiento sostenido, racionalizar el Estado y las cuentas públicas y generar cambios estructurales en beneficio del pueblo argentino”.

El referente de la agrupación se mostró crítico con la gestión que estaba en el Centro de Estudiantes y por eso, remarcó que M.E.N.E.M “busca incluir a todos los alumnos que no se ven representados por el deficiente y poco transparente manejo del CEDIT y la falta de valores institucionales”. Por eso, destacó el compromiso del espacio por acompañar a los ingresantes hasta brindar herramientas necesarias para la inserción laboral de los jóvenes en un mercado cada vez más competitivo.

Antes de ganar las elecciones, los integrantes de M.E.N.E.M plantearon que entre sus objetivos son: “por un lado, dotarlo de la seriedad y la institucionalidad de la que hoy carece y, por el otro, presentar proyectos razonables ante las autoridades de la universidad”.

A su vez, Pascual planteó que “otra cuestión que nos parece relevante discutir es el acceso a la grabación de las clases. No tenemos intención de flexibilizar las condiciones de asistencia y regularidad de las materias, es más consideramos a las clases presenciales altamente nutritivas en términos pedagógicos”.

Sin embargo, consideró que el no contar con las grabaciones de las clases para luego poder repasar antes de los exámenes “es ridículo”. De hecho, planteó que “no entendemos por qué esta herramienta dejó de estar a disposición de los alumnos de un día para el otro”.

Finalmente, detalló que entre los reclamos de los estudiantes se encuentra el expandir la oferta de almuerzo y un mejor planeamiento de las currículas. “A pesar de tener un excelente nivel académico, la universidad no brinda a los estudiantes herramientas que hoy en día son altamente valoradas en el mercado laboral: en concreto, idiomas y conocimientos de programación”, sostuvo Pascual.

