Pidieron citar al juez federal Bento por mal desempeño de sus funciones

El juez Walter Bento (NA)

El diputado del PRO e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación Pablo Tonelli pidió que el juez federal de Mendoza Walter Bento sea citado por el organismo a declarar como acusado de mal desempeño de sus funciones por las causas en las que está procesado por cobrarle coimas a imputados a los que debía investigar y por enriquecimiento ilícito. Se trata del paso previo del envío a juicio político del magistrado.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Tonelli presentó un dictamen de 74 paginas en el que pide la citación de Bento. Lo hizo ante la Comisión de Disciplina del Consejo, que preside la senadora del Frente de Todos Inés Pilatti Vergara, para que remita la causa de Bento a la Comisión de Acusación, cuyo titular es Tonelli. Es que las dos comisiones eran una y se separaron desde que entró en vigencia el nuevo Consejo de 20 miembros.

Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza. En ese rol investiga las causas de crimen organizado, como narcotráfico y trata de personas, y es el magistrado electoral de la provincia. Bento está procesado por los delitos de asociación ilícita, cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por ser el jefe de una organización que desde su juzgado cobraba dinero para beneficiar a acusados y detenidos en causas judiciales que tenía a su cargo.

El procesamiento fue dictado con prisión preventiva pero Bento no fue detenido por sus fueros como juez. El Consejo lo investiga por mal desempeño de sus funciones y el año pasado Tonelli había pedido su suspensión y el quite de fueron para que se puede proceder a su detención. Pero la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo rechazó al planteo al sostener que legalmente no se puede suspender y desaforar a un juez, lo que se logra con la remoción del cargo en un juicio político.

Pablo Tonelli (Adrián Escandar)

Ahora Tonelli, el encargado de la causa contra Bento en el Consejo, pidió que sea citado a declarar. Fue por distintos hechos. El primero por “haber incurrido en conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita”. También por “haber experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado y haber desplegado maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito” y por “haber falseado y omitido insertar datos en sus declaraciones patrimoniales juradas integrales, presentadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, en violación a lo establecido en la normativa aplicable”.

En la causa penal Bento está procesado junto a otros acusados que formaban parte de la organización, como abogados que eran quienes hacían de nexo con los imputados en los procesos para que paguen las coimas. Pero también Nahuel y Luciano Bento, los hijos del juez, y su esposa, Marta Boiza, procesados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Tonelli pidió que Bento sea citado por el Consejo “por considerar que se encuentra prima facie acreditadas las distintas causales de remoción“. Si le organismo lo cita, Bento podrá o no concurrir a dar explicaciones sobre la acusación en su contra por mal desempeño. Luego, el Consejo quedará en condiciones de decidir si avanza o no en el juicio político para que el juez sea destituido. Si eso ocurre, Bento podría ser suspendido en el cargo mientras se tramita el juicio.

Para que un juez sea enviado a juicio político por el Consejo se necesita una mayoría especial de dos tercios de los votos de los 20 integrantes del Consejo.

SEGUÍ LEYENDO: