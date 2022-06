Facundo Manes rechazó que Javier Milei se sume a Juntos por el Cambio: “Las alianzas deben ser por ideas, no por encuestas”

La irrupción de Javier Milei en la política, y su crecimiento en las encuestas divide las aguas en Juntos por el Cambio y profundiza las diferencias internas entre aquellos dirigentes que pretenden seducirlo para sumarlo a la coalición opositora -de cara a 2023- y quienes lo rechazan considerando que sería un error.

Si bien el economista libertario y gran parte de la Unión Cívica Radical se repelen mutuamente, esta vez fue el diputado Facundo Manes quien marcó su postura con respecto a Milei.

En diálogo con La Nación+, planteó que “hay que oxigenar la política” pero “con mejores políticos, no con antipolítica”. “Veo un final de ciclo de las prácticas de siempre y los mismos de siempre”, opinó el legislador radical, quien agregó que “la pandemia aceleró la decadencia”. “Este sistema con estas prácticas, con estas fórmulas que fracasaron podría haber seguido y la pandemia aceleró todo esto”, sostuvo.

De cara a los comicios del año próximo, destacó que “el radicalismo ha dado una buena lección a la sociedad”, renovándose: “Tiene ideas modernas y va a convocar a la sociedad a una nueva mayoría desde el centro”.

Consultado por la posibilidad de que Milei se sume a las filas de Juntos por el Cambio, Manes fue tajante: “Las alianzas deben ser por ideas, no por encuestas, modas o contactos personales. Después en el gobierno se nota” . “Es como estar en el quirófano donde se juntaron dos profesionales con técnicas diferentes y el paciente es el que sufre”, comparó.

El diputado radical reafirmó que la oposición debe discutir “ideas” y “no hablar de personas, de encuestas ni focus group”. “A mí me educó el estado, no el mercado. Creo que somos pro mercado, tanto como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, contrastó con el relato de Milei. Y cuestionó: “ ¿Qué país se desarrolló sin estado? Estados Unidos, que es el paradigma del liberalismo, tiene un estado enorme. Las Fuerzas Armadas son del estado, lo que pasa es que ellos tienen productividad para bancar ese estado. El problema es que sea de calidad, que no sea corrupto, que sea inteligente y eficiente. No veo ningún país que se haya desarrollado sin estado”, enfatizó.

El diputado libertario Javier Milei (REUTERS)

Además, Manes condenó las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza en apoyo a la venta de órganos: “Me pareció una irresponsabilidad, un disparate”. “Eso no va a suceder, eso no es libertad, es privilegio. Que se comercialicen órganos, que el Incucai que está haciendo un tremendo trabajo y miles de familias que están esperando un órgano piensen que la gente con más plata tenga privilegio me parece un horror”, declaró.

“Lo que tenemos que hacer es un plan de gobierno y contárselo a la sociedad porque lo que viene es duro en el corto plazo, pero en el largo plazo Argentina tiene un gran potencial. En el mundo que se viene con una necesidad enorme de alimentos y energía, Argentina tiene una nueva oportunidad”, analizó. “Si no hacemos estrategia a mediano plazo va a hacer duro por 20 años”, advirtió.

Pese a su rechazo a Milei, el diputado radical sostuvo que “hay que ampliar Juntos por el Cambio” pero “desde el centro”: “Desde los extremos no se va a poder transformar el país, podemos ganar una elección -de hecho ganamos una elección pero no se pudo transformar el país y volvió el kirchnerismo-”. “El desafío ahora es ganar la elección, transformar el país e ir a la modernidad de una vez por todas; el mayor adversario que tenemos es el atraso”, planteó el neurocientífico.

“Del 2015 al 2019 no fue una coalición, fue el PRO que gobernó. El mismo ex presidente Macri dijo que fue una coalición electoral pero ahora ‘yo gobierno’. Ahora hay un partido radical que se levantó, que se ha transformado y va a convocar a un amplio sector de las clases populares”, concluyó Manes plantando bandera en la interna opositora.

