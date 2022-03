Cómo fue la audiencia en la Corte entre Rodríguez Larreta y “Wado” De Pedro por la coparticipación

(Ministerio del Interior)

Convocados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, representantes de los gobiernos nacional y porteño participaron de una audiencia de conciliación en el Palacio de Tribunales en el marco del reclamo de la Ciudad por el recorte del porcentaje de coparticipación que le hizo Alberto Fernández por decreto.

Una vez iniciado el encuentro, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti -luego de explicar los fines conciliatorios de la reunión- invitó a las partes a que expusieran sus posturas durante 15 minutos. Después de esas exposiciones los ministros de la Corte tenían preparada una batería de preguntas vinculadas a las cuestiones que tienen que ver con el litigio.

El primero en tomar la palabra fue el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta quien además de asentar la posición de su administración dejó en claro que existía vocación de diálogo y consenso por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Luego hablaron el Procurador General, Gabriel Astarloa y el subsecretario de finanzas de la Ciudad, Abel Fernández Semhan quienes hicieron referencia a aspectos técnicos del reclamo.

A continuación, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro expuso la posición del Estado Nacional y también señaló que la Nación estaba dispuesta al diálogo. El funcionario de la Casa Rosada hizo referencia a que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, mediante un decreto inconsulto, la coparticipación de la Ciudad pasó de 1,4 % a un 3, 75% y calificó esta medida de discrecional, arbitraria y unilateral. En otro tramo de su exposición se refirió que el gasto per cápita de la Ciudad de Buenos Aires es 58% mayor que el de Córdoba y 25,2% por encima del de Santa Fe y respecto a Buenos Aires la diferencia es de 76,9%. Destacó que el gasto per cápita con el que cuenta el gobierno de Rodríguez Larreta es 19 veces superior al de La Matanza.

Luego tomó la palabra el Subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez. Una vez finalizadas las exposiciones de las partes los miembros de la Corte Suprema formularon una serie de preguntas que fueron respondidas por los representantes de la Nación y de la Ciudad.

Según pudo reconstruir Infobae los jueces querían saber si el Estado Nacional tenía prevista alguna solución en caso de que no se lograra llegar a un acuerdo con el gobierno porteño en torno a la restitución de fondos que reclama la Ciudad. También requirieron información acerca qué norma el Estado Nacional tomaba como fundamento para disponer de los recursos que se incorporan al Tesoro Nacional a partir de la modificación de la participación que correspondía a la Ciudad de Buenos Aires.

Otro punto sobre el que respondieron los representantes del Estado Nacional es acerca de si consideraba que la Ciudad es sólo beneficiaria y no participa de acuerdos por qué fue convocada a participar de cada uno de los consensos fiscales, instrumento que sirve para acordar las cuestiones relacionadas con la coparticipación.

Por el lado de la Ciudad, a los funcionarios se les pidió su opinión sobre si consideraban constitucional o no lo dispuesto en el consenso fiscal 2020 en cuanto establece que los servicios transferidos a las provincias no deben ser atendidos con un incremento del porcentaje de participación sino con las sumas necesarias para solventar esos gastos.

Eduardo "Wado" De Pedro, ayer tras la audiencia (Foto: Adrián Escandar)

Los representantes porteños respondieron además sobre si existieron otras transferencias de competencias del Estado Nacional a la Ciudad y en ese caso cuál fue la modalidad y si los montos se fijaron mediante un acuerdo.

Después de que las partes respondieran las preguntas, se pasó a un cuarto intermedio de 10 minutos para que los jueces de la Corte pudieran deliberar. Una vez concluida la deliberación, los ministros del máximo tribunal instaron a la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional a la búsqueda de soluciones consensuadas a través de un trabajo conjunto. A esos fines la Corte dispuso abrir una instancia de negociación por un plazo máximo de 30 días y ordenó a las partes que informen semanalmente sobre las gestiones realizadas y los resultados en esa búsqueda de una solución consensuada. Transcurrido ese tiempo y en caso de no arribar a un acuerdo la Corte resolverá la medida cautelar solicitada por la Ciudad.

