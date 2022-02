El PJ bonaerense cerró filas en los distritos y los intendentes conservan el poder territorial

La última reunión del PJ bonaerense, donde reapareció públicamente Máximo Kirchner.

El PJ terminó de cerrar filas con la presentación de listas para los PJ locales y en la mayoría de los distritos se logró una lista de unidad en vistas a la renovación de autoridades, fechada para el próximo 27 de marzo. La foto final le sonrió al presidente del partido a nivel provincial, Máximo Kirchner, ya que había pedido ir hacia la unidad en todos los lugares posibles . Si bien en los municipios donde gobierna el Frente de Todo estaba preacordado que así sería, en diferentes de distritos que gestiona Juntos por el Cambio también habrá una lista única “con todos los sectores adentro”.

Los intendentes del conurbano retendrán la territorialidad y el peso del aparato peronista. En Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, José C. Paz, Escobar, Malvinas Argentinas, San Martín, Moreno, entre otros estarán conducidos por el intendente o alguna figura de referencia directa. La Cámpora avanzó en los distritos donde no gobierna el Frente de Todos como en La Plata o Lanús, donde finalmente habrá unidad y la lista estará presidida por dirigentes que forman parte de la organización conducida por Máximo Kirchner. Sin ruptura, aclaran.

Lo previsible se dio en Lomas de Zamora donde el jefe de gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia, Martín Insaurralde, revalidó su rol de líder territorial y político: será el presidente del PJ lomense. Lo mismo ocurrirá en Almirante Brown con el diputado provincial e intendente en uso de licencia, Mariano Cascallares. En La Matanza, un municipio autopercibido como la capital nacional del peronismo, la vicegobernadora Verónica Magario, quedó como presidenta del PJ.

Además de Lomas o Brown, en la Tercera sección electoral, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza será la presidenta del PJ quilmeño, en una avance que incluye también a La Cámpora. Mendoza incluyó al ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez como vicepresidente del partido, en una jugada algo impensada años atrás cuando todo era disputa en el peronismo quilmeño. Ahora, Mendoza conduce.

Mayra Mendoza firma su candidatura a la presidencia del PJ de Quilmes

Un escenario similar se dio en Moreno. La intendenta Mariel Fernández será la nueva presidenta del PJ de ese distrito del oeste del conurbano provincial. Fernández, además es la vicepresidenta del PJ bonaerense y en este cierre de listas a nivel local terminó sellando un acuerdo con el diputado nacional Walter Correa, con quien mantiene algunas diferencias sectoriales . Sin embargo, Fernández abrió el juego e incluyó al legislador nacional. Como en Quilmes, también queda posicionada como conductora definitiva del FdT en su distrito.

Mientras tanto, La Cámpora también logró encabezar las listas para los PJ locales en La Plata y Lanús. Dos municipios donde gobierna Juntos. En la capital bonaerense, la unidad fue trabajosa . Hasta última hora no había confirmaciones. Sin embargo, al filo de la presentación de listas se acordó que la nómina la encabezara Ariel Archango, diputado provincial por la Octava sección electoral. Es de La Cámpora y su llegada a la conducción del partido es un gesto también hacia las intenciones de la titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, quien apoyada en la estructura de La Cámpora empieza a perfilarse hacia 2023, al igual que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. La legisladora nacional también formó parte de la negociación del PJ La Plata . El vicepresidente del PJ platense será Eduardo “Lalo” Marchesi, que integra el espacio de Tolosa Paz. En tanto que la secretaría general quedó para Esteban Concia, un representante del PJ más territorial que representa a un apellido conocido en La Plata: Bruera. Fue el Consejero Provincial del PJ Bonaerense, Gabriel Bruera quien encabezó la negociación por ese sector, que tuvo como canal de diálogo y consulta a Insaurralde.

Insaurralde tuvo un papel activo durante todo el proceso de negociación más allá de Lomas. El jefe de Gabinete intervino en el armado de la lista del PJ en Lanús, donde también se avecinaba una interna que finalmente fue desarticulada con una lista de unidad que será encabezada por el ex secretario de Justicia de la Nación y ex candidato a intendente, Julián Álvarez. El abogado que forma parte de La Cámpora será el presidente del peronismo en el distrito donde gobierna Juntos con Néstor Grindetti. Estará acompañado por el resto de los sectores del FdT -con excepción del massismo que no participó de la discusión- como el Movimiento Evita que impulsaba a Agustín Balladares y el PJ más territorial que proponía el nombre de Omar Galdurralde, titular de Lotería de la provincia, ex precandidato a intendente y mano derecha de Insaurralde.

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y jefe político de Lomas de Zamora.

Donde no hubo unidad fue en Mar del Plata. Era un escenario previsible. La Cámpora, con el acompañamiento de varios sectores del Frente de Todos y nuevos espacios -como el ex senador bonaerense por Cambiemos, Lucas Fiorini- por un lado y la actual conducción del PJ local por el otro irán a una interna. El actual titular del sello del PJ en General Pueyrredón, Juan Rappacioli buscará retener la conducción. Está respaldado por el ex diputado provincial y actual director nacional del Correo Argentino, Rodolfo Irart. En Mar del Plata, La Cámpora y distintos sectores del FdT, encuentran en la titular de la Anses, Fernanda Raverta, a la principal referencia. Esa lista estará encabezada por el líder del gremio de Luz y Fuerza, Eduardo Coppola

Donde no habrá internas, aunque sí estuvieron cerca de concretarse fue en San Martín. En el municipio de la Primera sección electoral, el intendente Fernando Moreira será el presidente del PJ. El jefe comunal estuvo a cargo del armado de la lista que cuenta con buena presencia de su gabinete, lo que le da una mirada particular hacia adentro del peronismo local, enfocada en el cerramiento del intendente. Fue su primera prueba de conducción propia, ya que el ex intendente y actual ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, no intervino de manera directa en la negociación entre los diferentes sectores hasta recién entrada la noche del jueves. Esa situación hizo complejas las conversaciones.

En José C. Paz, Mario Ishii sigue teniendo el control total del PJ local. El intendente será el presidente partidario y su concejal, Pablo Mansilla, el número dos del partido. En Escobar el intendente en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, será el titular justicialista de su distrito, al igual que en Malvinas Argentinas, donde Leonardo Nardini (actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense), será el presidente del PJ. En Pilar, su intendente Federico Achával también fue elegido para encabezar la lista de unidad del justicialismo ese aquel distrito de la Primera sección electoral.

