Tras sus dichos en Rusia, Alberto Fernández se reunió con Cafiero y Argüello para analizar la relación con Estados Unidos

En plena tensión con la Casa Blanca, el presidente Alberto Fernández almorzó con su canciller y mano derecha, Santiago Cafiero, y con el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, quien se encuentra en Buenos Aires desde esta semana. Con el acuerdo con el FMI bajo tratamiento en las oficinas del organismo internacional, los funcionarios analizaron la relación bilateral, diezmada a partir de las declaraciones del Presidente a Vladimir Putin durante su visita a Rusia días después de firmar el inicio de un pacto de refinanciamiento de la deuda externa. Definieron que no se tomarán nuevas medidas, porque consideran que “no hay información oficial” sobre la posición del gobierno de Joseph Biden respecto de la Argentina. Tampoco se pedirán reuniones ni se harán gestos específicos, sino que se buscará continuar con la “agenda positiva” preexistente en el vínculo bilateral.

El encuentro tuvo lugar este mediodía en la Casa Rosada. Primero llegó Cafiero, almorzaron, y después se sumó Argüello, para el café, detallaron fuentes oficiales a Infobae. En la agenda de trabajo se analizó la relación con Estados Unidos, considerada, aún, como “positiva”, a pesar de las críticas que emanaron desde el gobierno de Joseph Biden a raíz del encuentro bilateral del Presidente con Putin en el Kremlin.

En el Gobierno aseguraron que no recibieron ninguna carta ni mail formal, pero tampoco comunicaciones verbales. “Nadie nos dijo nada y siendo así, no nos vemos en la necesidad de explicar lo que no se nos pregunta”, explicó un funcionario. Y agregó que seguirán enfocados en la “agenda positiva” que, aseguraron, “se mantiene”.

“Al no tener ninguna información oficial de parte de Estados Unidos, no nos vemos obligados a dar ninguna respuesta, más allá de seguir planteando cuál es la postura de la Argentina con respecto al Fondo”, dijeron altas fuentes oficiales. “Seguiremos planteando que la dependencia que dejó el gobierno de (Mauricio) Macri es algo que no es positivo para la economía y que necesitamos encontrar otro tipo de fuente de financiamiento. Pero al no tener información oficial, no vemos que sea seguir dándole vueltas al tema”, insistieron.

Jorge Argüello, embajador argentino en Estados Unidos

La Casa Blanca expresó su malestar a través de declaraciones off the record. Como publicó este medio, las palabras presidenciales frente a Putin sorprendieron en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y en la Secretaría del Tesoro, que habían jugado a favor de Alberto Fernández para destrabar la negociación para renegociar el pago de la deuda de 44 mil millones de dólares que lideraba la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

“Argentina tiene en Estados Unidos un excelente embajador (Jorge Argüello), que deberá trabajar horas extras para explicar la política exterior de Alberto Fernández. Estoy seguro que las afirmaciones frente al presidente Vladimir Putin no van a ayudar en los consensos que se necesitan para acordar con el FMI. Estados Unidos siempre tiene en cuenta la defensa que hacen los países de la democracia y de los derechos humanos. Esto es básico para mejorar la relación con Estados Unidos”, había opinado Guillermo González -ex embajador argentino en Washington- cuando Infobae lo consultó acerca la posición presidencial en Rusia.

En este contexto, en la Casa Rosada creen que no es necesario accionar para recomponer la ahora tensa relación con Estados Unidos. Creen que los antecedentes son positivos. En los últimos meses hubo acercamientos, a través de encuentros con el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, y el asesor de Seguridad para América Latina, y Juan González, además de diálogos con Jake Blinken, que favorecieron la negociación, que arribó a buen puerto hace dos semanas, pero que aún no tiene el visto bueno final del FMI y que aún no fue tratada en el Congreso Nacional.

Este mediodía, el Presidente, el Canciller y el embajador trabajaron en “la misma agenda” que “se abrió” después de la visita al departamento de Estado, que en la Casa Rosada consideran “dio resultado” porque “al poco tiempo que vimos que Estados Unidos se terminó de sumar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

En el Gobierno creen que se mantiene una posición “constructiva para trabajar en conjunto”, mientras se preparan para la Cumbre de las Américas, en junio, donde Argentina irá en un doble rol tras la asunción de Alberto Fernández en la presidencia de la CELAC. Llevarán a ese destino propuestas orientadas al tratado de no proliferación de armas nucleares, que consideran un punto en común con Estados Unidos.

“Lo que se le transmitió al embajador es que nos dediquemos a la agenda constructiva que ya existe, y trabajar sobre las inversiones de capitales americanos en la Argentina, porque necesitamos mejorar nuestra agenda exportable”, expresaron.

