Elecciones 2021: Victoria Tolosa Paz advirtió que la oposición prepara “un golpe blando”

Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada nacional de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos (Cristian Gastón Taylor)

Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada nacional de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, dijo que la oposición “está dispuesta a todo” para ganar en las elecciones legislativas del 14 de noviembre y advirtió que prepara “un golpe blando” antes de los comicios para desestabilizar económicamente al Gobierno.

“La oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre tendieron a una devaluación. Es lo que sueñan hacer de acá al 14 de noviembre, dar un timonazo para poner complicada la situación económica nuevamente”, afirmó al ser consultada sobre la disparada del dólar en AM 750.

Para la candidata, los referentes de Juntos por el Cambio “están dispuestos a generar condiciones adversas” con tal de derrotar al oficialismo en las urnas y aseguró que ese comportamiento los deja “muy expuestos”.

“ Son los llamados golpes blandos , que son generar condiciones adversas para que la vida se le complique a mayor cantidad de personas y eso debilite al gobierno. Están dispuesto a todo: a mentir descaradamente pero nunca a generar trabajo”, indicó Tolosa Paz.

Si bien admitió que hubo más de 4 millones de bonaerenses que no fueron a votar, remarcó que no todos ellos están descontentos con el gobierno sino que hubo otros factores, que surgieron con la pandemia, que impidieron que la gente ejerza su deber cívico con normalidad. Y señaló que está convencida de que “el pueblo no quiere volver al esquema de lo que pasó con Vidal porque padeció la política económica de Macri”.

Hoy, el objetivo principal del Frente de Todos es salir a seducir a ese electorado y volver a fidelizar el voto para acortar la distancia que separa a Tolosa Paz de Diego Santilli, el candidato de Juntos por el Cambio. Por eso, en sus últimas apariciones públicas y entrevistas en los medios ella endureció su discurso hacia él en lo que respecta al salario y al control de precios.

“¿Cómo van a decir que les preocupa el 40% de pobreza y el 10% de indigencia si defienden a las grandes fortunas y a los empresarios?, preguntó Tolosa Paz para luego señalar que “Santilli tiene mucho más en común con ellos que con el ciudadano de a pie que vive de un salario”.

“Santilli habla como si alguna vez hubiese tenido que pasar la ocasión de vivir un salario. Cuando vos vivís de un salario tenés 30 días para administrar. Por eso a mí me impresiona como van quedando al descubierto quienes defienden eso”, dijo la candidata.

En esa misma línea de pensamiento aseveró que “la gente necesita tener certezas, necesita saber cuál va a ser su salario en los próximos meses y para qué le va a alcanzar ese salario” y que el exvicejefe de Gobierno porteño, “no sabe lo que es eso” y no puede “explicar de qué vive”.

Mientras que la campaña del oficialismo apunta a llevar más plata al bolsillo de los argentinos (con el aumento de las jubilaciones, la suba de la AUH y la baja del mínimo no imponible de Ganancias, entre otras medidas), el caballito de batalla de la oposición es combatir la inseguridad; algo que a Tolosa Paz le parece “una mentira”.

“Nunca vi un nivel de mentiras tan brutal como el Santilli. El día del debate dejó en claro que los 38 mil millones de pesos de la coparticipación que nos permitieron salarios dignos para la policía, comprar móviles policiales para municipios complejos donde muchos delitos, construir paradas de colectivos seguras, arreglar comisarías y capacitar 10 mil agentes; va pedir a la justicia que nos los saque”, recordó Tolosa Paz.

“Santilli no puede ir por la otra ventanilla a pedir que nos saquen esos fondos. Es un porteño clásico que defiende sus intereses y viene de prestado a la Provincia a levantar la bandera de la inseguridad y a hacer campaña para que Larreta sea Presidente”, aseveró la candidata, quien recordó que “no hay seguridad sin fondos” y remarcó que el discurso de Santilli “está muy alejado de la realidad”.

