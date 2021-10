“Viejas rebeldes”: el homenaje a 9 mujeres que rompieron moldes e incomodaron al poder en su época

Una futbolista, una científica, una actriz, una cantante y militantes feministas y sociales. Son 9 mujeres que incomodaron a todos los que le quisieron cerrar paso en sus deseos y campos. O bien no tuvieron otra alternativa que enfrentarse de manera frontal al poder, a la hora de exigir respuestas, nuevas libertades. Cada una destacó en luchas que, a pesar de los años y su avanzada edad, siguen activas. Son ahora “viejas rebeldes”, persistentes.

Después del año y medio de encierro por la pandemia, la diputada nacional Gabriela Cerruti las citó para darles un premio simbólico de parte de PAMI y la organización “La Revolución de las Viejas”. El nombre de algunas es conocido por el público masivo, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la cantautora Liliana Herrero o la actriz Mirta Busnelli. Otras son referentes en lo suyo: allí están la activista LGTBQ+ Norma Castillo, la abogada feminista Nelly Minyerky, la científica Carolina Vera, la futbolista Betty García, la militante Bethsabé Echeverria Farfán y la activista de derechos humanos María Adela Antokoletz.

Las nueve mujeres recibieron una estatuilla con la imagen de Norma Plá, la icónica jubilada fue símbolo del reclamo por haberes dignos durante los años noventa.

“Vidas Rebeldes es un reconocimiento a la trayectoria y la biografía de todas estas mujeres que con su vida, obra y compromiso empujaron horizontes más justos”, expresó Cerruti, fundadora de La Revolución de las Viejas, al abrir el encuentro realizado en el Bar Quirón, un espacio cultural de Palermo orientado a personas 50+.

“Venimos sobre hombros de gigantas. Mujeres bellas, valientes. Que nos abrieron caminos. Que pelearon en tiempos oscuros, que crearon vida, que abrieron canchas y laboratorios . Las que cantan, las que actúan. Las que nos parieron a todas. Gracias viejas amadas”, apuntó la diputada nacional durante la actividad.

Nelly Minyersky

La primera en recibir el premio fue Minyersky, la militante histórica por la igualdad de las mujeres y LGBTIQ+ y pionera en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Es una de las impulsoras y redactoras de la ley de aborto legal sancionada en 2020.

“Sin saberlo, fui feminista desde el inicio. Mi unión a la Campaña por el Aborto Legal fue cumplir mi asignatura pendiente: que la crueldad que vivimos las mujeres con la penalización del aborto pare. Que se cumpla la Ley en todo el país”, dijo la activista.

Nelly Minyersky, promotora de la ley de acceso al aborto legal

Norma Castillo

Cuando cumplió 35, Castillo ya llevaba varios años casada con un varón y se descubrió lesbiana. Con Cachita, su amada Ramona Arévalo, conformaron en 2010 la primera pareja de mujeres en contraer matrimonio legal en Argentina. Ambas tenían 68 años.

Ahora, Castillo está escribiendo un libro en el que cuenta su historia de amor y militancia porque “quiere regar el camino con palabras para abrir cabezas”.

“ Los médicos decían que después de la menopausia perdíamos el deseo sexual . Sin embargo, nunca pudieron quitarnos el placer de amarnos. Luchamos para que todas seamos personas, sin varones o mujeres. Que lo único importante sea amarnos”, dijo en su intervención la activista, tras ser galardonada.

Norma Castillo militó por el matrimonio igualitario y fue la primera mujer en contraerlo en 2010 junto a su pareja del mismo sexo

Liliana Herrero

La intérprete, música y cantora popular recibió el reconocimiento por el rubro de música. Herrero siempre tuvo un compromiso político con su país y con su época. Participó en numerosas colaboraciones con grandes artistas como Luis Alberto Spinetta, Fito Paez, Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Fernando Cabrera, Ana Prada, Lisandro Aristimuño, Jorge Fandermole, y más.

En 1966, Herrero se radicó en Rosario para seguir la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de Rosario. En esta etapa participó de los grupos vocales “Contracanto” y “Canto Libre”. Fue detenida durante la dictadura militar de 1976 por su vinculación con la militancia peronista. Ya en el período democrático, fe directora de la carrera de Filosofía (1990-1994) en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

El encuentro se llenó de emoción con las palabras de Liliana Herrero al recordar al fallecido ensayista, escritor y ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González: “ Estela me dio hoy la clave: llorar de noche, y luchar de día. Mi forma de luchar, mi forma de sanar, es cantar. Es lo que me hace bien. No es fácil para mí salir en este momento. Me han hecho salir ustedes, mujeres. Gracias!”.

El emotivo discurso de Liliana Herrero

Mirta Busnelli

Para el segmento de arte y cultura, Mirta Busnelli obtuvo el premio por su trayectoria de más de 40 años en teatro, de cine y televisión. Fue ganadora de numerosos premios a la actuación, que le puso el cuerpo e interpretó a personajes queridos y entrañables de la cultura audiovisual argentina.

Busnelli trabajó en numerosos programas que marcaron la historia de la televisión argentina y acompañaron a miles de personas como “Matrimonios y algo más”, “Como pan caliente”, “Tumberos”, “Gasoleros”, “Disputas”, “Mujeres asesinas”, “Todos contra Juan”, “Yo soy porteño”, “El trepador”, entre otros. Y filmó más de 20 películas, entre ellas “Los enemigos”, “Atrapadas”, “Las puertitas del Sr. López”, “Boda secreta”, “Matar al abuelito”, “El mundo contra mí”, “Buenos Aires viceversa”, “Silvia Prieto”.

“Recuerdo que cuando era joven pensaba que ser viejo era una minusvalía. Ahora que soy vieja me doy cuenta de una gran sorpresa: estaba equivocada. Efectivamente, descubrir la vejez es una revolución ”, expresó Busnelli al recibir el premio.

A lo largo de su carrera, la actriz fue distinguida con 4 premios Martín Fierro, 2 Cóndor de Plata, 2 Clarín, el María Guerrero y el Prensario.

La actriz Mirta Busnelli

Carolina Vera

Es una científica especializada en cambio climático. Estudió en la Universidad de Buenos Aires Ciencias de la atmósfera, donde también hizo un doctorado. Tras ese historial académico, Vera se desempeña como funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde coordina del programa Pampa Azul, una iniciativa que estudia el Mar Argentino.

Vera es una de las pioneras en la militancia para concientizar sobre los efectos del cambio climático, por la cual es reconocida internacionalmente en su lugar de vicepresidenta del Grupo 1 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

“ Llevo con orgullo ser una vieja investigadora. Le agradezco a mis viejas compañeras porque entre todas fuimos haciéndonos lugar en un espacio duro, machista y competitivo . La lucha por la justicia social y ambiental sigue”, afirmó la científica.

Carolina Vera es una científica especializada en cambio climático

Betty Garcia

El premio al Deporte fue para Betty Garcia, pionera del fútbol femenino en Argentina.

Fue la número 9 del primer seleccionado argentino de fútbol femenino, que viajó al mundial de México en 1971 para conquistar, un 21 de agosto, una victoria contra Inglaterra ante más de 100.000 personas en el Estadio Azteca.

“Fue muy difícil jugar fútbol femenino en nuestra época. En 1971 viajamos solas, sin que nadie nos avale, pero le pudimos ganar a Inglaterra. Seguimos siendo rebeldes, ahora viejas rebeldes ”.

En homenaje a esa hazaña del fútbol femenino que emprendió aquel grupo de mujeres, cada 21 de agosto se celebra el Día de las Futbolistas.

Betty Garcia fue destacada por ser una de las pioneras del fútbol femenino en Argentina

Bethsabé Echeverria Farfán

Por su militancia política y social recibió su estatuilla la chilena Echeverria Farfán, que llegó a Argentina durante la dictadura de Augusto Pinochet en su país.

Como coordinadora del Centro de Jubilados “Vecinos del Bicentenario” realiza la tarea de acompañar, contener, proteger a las personas mayores y defender sus derechos, y es una de las fundadoras de “Adultos Mayores de la Ciudad”, agrupación desde la cual desarrollaron una intensa campaña en contra de la reforma del cálculo de movilidad jubilatoria, y una vez sancionada hacia fines de 2017, encaró el desafío de lograr su derogación.

Echeverria Farfán es coordinadora del Centro de Jubilados “Vecinos del Bicentenario”

Estela de Carlotto

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo volvió a ser reconocida por su activismo en defensa de los derechos humanos. Durante casi cuatro décadas, el país la vio marchando en la Plaza de Mayo exigiendo memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado de 1976. Su recorrido como referente comenzó cuando una de sus hijas, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada y desaparecida en Buenos Aires, embarazada, a fines de 1977. En todo ese tiempo buscó también a su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, a quien finalmente recuperó el 5 de agosto de 2014 luego de que se sometiera voluntariamente a una prueba de ADN.

Durante el evento, Estela de Carlotto expresó al recibir la imagen de Norma Plá: “ Hace 44 años que estamos caminando y vamos a seguir mientras tengamos vida . La experiencia la tenemos: por algo las canas. Esta reunión entre viejas me anima, me da más fuerzas. ¡Gracias viejas! El amor, siempre, vence”.

Estela de Carlotto, durante el evento de Vidas Rebeldes

María Adela Antokoletz

“Celebramos tu búsqueda por verdad, memoria y justicia ¡Por la rebeldía de los 30.000!”, dijo al recibir su reconocimiento María Adela Antokoletz, hermana de Daniel, abogado detenido desaparecido e hija de María Adela Gard Pérez de Antokoletz, línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, colabora con el movimiento desde sus inicios.

Actualmente es integrante de la Federación de Asociaciones de Familiares de Latinoamérica.

María Adela Antokoletz

SEGUIR LEYENDO