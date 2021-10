Florencio Randazzo retoma la campaña con un cambio drástico en el tono del discurso y un nuevo mensaje al electorado

Florencio Randazzo y Carolina Castro. El 1 y la número 2 en la lista de Vamos con Vos, enfrentan la nueva etapa de la campaña.

Florencio Randazzo terminó esta semana de cicatrizar las heridas que dejó un resultado inesperado -por negativo- en las últimas PASO. Cerró un balance en rojo y decidió encarar la etapa que viene en la campaña de cara a las elecciones del 14 de noviembre, en la que se jugará, principalmente, su supervivencia como líder de un espacio político propio con ambición nacional. Sabe que en las próximas semanas estará bajo examen y, por eso, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires trazó con su equipo más cercano los pasos a seguir: golpe de timón, enfoque en su potencial electorado y un nuevo mensaje. “Vivamos con tranquilidad”.

En el búnker de campaña del randazzista Vamos Con Vos fue resurgiendo de a poco el optimismo extraviado. Fue al compás de eventos que golpearon al Frente de Todos. Desatadas todas las internas contenidas -con renuncias masivas, la carta de Cristina, los audios explosivos de la diputada Vallejos, etc.- y sobre los restos del “viejo gobierno”, reapareció la esperanza de sumar nuevos votos de un nuevo sujeto político parido a fuerza de decepción, hartazgo y pobreza: los desencantados, a secas.

Florencio Randazzo, al momento de emitir su sufragio en las primarias del 12 del mes pasado.

Las cuentas que hacen en el comando de campaña del hombre de Chivilcoy pueden valer para todos. Hay más de 860 mil votos vacantes, porque eligieron a las 20 coaliciones políticas que no superaron el umbral del 1,5% requerido para participar de las elecciones de medio término. Casi 400 mil electores eligieron depositar en las urnas sobres vacíos (votos blancos). Y un teórico millón de personas que decidió incumplir el derecho y la obligación de elegir quien los represente: con 68%, el ausentismo en las PASO 2021 fue récord (12,7 millones votantes habilitados vs 8,7 millones votos totales).

Según el escrutinio definitivo de la Justicia Electoral, y con 318.593 votos (3,64%), Randazzo quedó en quinto lugar, detrás de José Luis Espert (4,78%), la Izquierda (4,99%), el Frente de Todos (33,25%) y del sorpresivo ganador, Juntos (37,33%). El 14 de noviembre estará Cynthia Hotton, la candidata pañuelo celeste que llegó con lo justo a los 131 mil votos para superar el 1,5 por ciento pertinente.

“En estas elecciones hubo menos polarización y ausentismo récord. Creemos que muchos de los que no fueron a votar podrían elegirnos a nosotros y que algunos de los desencantados con el Gobierno, que ahora son más después de todo lo que pasó, también. Confiamos en que hay votantes que eligieron a Facundo Manes, que no quieren la lista de Juntos: podría elegir a Vamos Con Vos, como un espacio opositor que no está metido en la grieta”, resume una fuente de diálogo diario con el candidato.

Randazzo y la industrial Carolina Castro en el búnker de campaña.

En los últimos días -aunque hubo apariciones mediáticas puntuales y recorridas en el territorio de bajo perfil- Randazzo se abocó sobre todo a reuniones con sus colaboradores para reorientar la campaña. Tras analizar los estudios sobre 16 grupos focales, se concluyó que para las PASO no se acertó con el mensaje y no se llegó al electorado potencial que está dispuesto a votarlo: filo peronista, desideologizado, de clase media y media baja. “Nos tentamos con otro mensaje”, resume en diálogo con Infobae una fuente cercana al candidato.

Las fuentes aclaran que no es una crítica a Ramiro Agulla, el publicista de alto perfil que estuvo detrás de las ideas de descontracturarlo e ideó videos virales y de alto impacto, como el que recreó un diálogo verosímil pero imaginario entre Randazzo y Cristina Fernández de Kirchner, en 2015, el año que dijo no y pegó el portazo. “Fue una decisión de Randazzo avanzar con ese mensaje, pero no acertamos”, abunda el informante, de trato cotidiano con el hombre que llevó como compañera en la lista a la industrial Carolina Castro.

“Vivamos con tranquilidad”

Según lo que pudo saber Infobae, el nuevo mensaje apuntará a salir de la lógica de la grieta y de la polarización y evitar intervenir en las disputas que mantienen las dos fuerzas políticas que compiten en el centro del ring político: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. “Vivamos con tranquilidad no es la vida que queremos que propuso el kirchnerismo, es transmitir que los argentinos están cansados del conflicto permanente. Ahora imputan a Macri y Cristina lo acusa de las peores cosas y antes era al revés”, explican en el entorno de Randazzo y agregan: “ Vivamos con tranquilidad es ir al supermercado y saber lo valen las cosas, que la inflación no te come el bolsillo, que podés trabajar y no perder el laburo, que si salís a algún lugar no te corten la calle, que la plata te alcance para llegar a fin de mes, que tus hijos vayan a la escuela y tengan clases y no un paro, que salgas a la calle y no te pongan un revólver en la cabeza, que puedas irte de vacaciones ”.

El viraje que se explicitará en la campaña de cara a las legislativas de noviembre empezará a tomar cuerpo en los próximos días. Iniciado ya el cronograma de la campaña, Randazzo dará entrevistas y continuará con el trabajo interno y el diseño de estrategia y acciones proselitistas, tanto en el territorio como en los medios de comunicación. Además, continuará con encuentros y diálogos con candidatos locales de las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, donde Vamos Con Vos tiene presencia.

Para mediados de mes, tiene previsto hacer una recorrida por el interior de la provincia, con “bajadas” a distritos como Tres Arroyos, Tandil y Pergamino y “mechar” con actividades en la primera y la tercera sección electoral, donde están la mayoría de los municipios bonaerenses más populosos. “Para las PASO, Florencio recorrió más de 60 distritos donde está el 90 por ciento de los electores. En esta etapa vamos a tratar de repetir y ampliar el esquema, en un mix de presencia territorial y mediática”, consignó la fuente.

