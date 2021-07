Nicolás Kreplak juró como nuevo ministro de Salud bonaerense tras la renuncia de Daniel Gollan para ser candidato en las elecciones

El gobernador Axel Kicillof le tomó la jura al nuevo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

La confección de las listas de candidatos del Frente de Todos para disputar las próximas elecciones ya generó el primer recambio ministerial: Nicolás Kreplak juró hoy como nuevo ministro de Salud bonaerense, en reemplazo de Daniel Gollan , que renunció a su cargo para acompañar a Victoria Tolosa Paz en la campaña proselitista en la provincia de Buenos Aires.

“Me toca reemplazar a un amigo, compañero, un referente. Una de las personas más nobles que conozco, un ejemplo. Un doctorado en fortaleza y espíritu. Un maestro sabio y generoso, una persona imposible de doblegar. Va a ser no solamente un enorme candidato sino que estoy seguro que va a tener una función destacadísima en el Congreso de la Nación para que sea una patria más justa”, reconoció Kreplak en su primer discurso como ministro. “Gracias Daniel Gollan”, sentenció.

La asunción se dio en el marco de un acto en la casa de Gobierno bonaerense, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, del que también participó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

En su discurso, Kicillof habló de “problemas estructurales” irresueltos en materia de salud en el territorio bonaerense y especificó que durante “los últimos cuatro años neoliberales la gestión sanitaria retrocedió”. ”Es algo muy reprochable, espantoso. Venimos de cuatro años de franco retroceso, deterioro y abandono”, aseveró el mandatario bonaerense.

El gobernador destacó también al rol que desempeñaron sus funcionarios, ya que cuando “las papas queman, está muy bueno tener un equipo amplio”. Definió la pandemia como una “tragedia”, donde hay quienes “lucran y buscan sacar ventajas”. “ Hubo que dar grandes peleas, discusiones, disputar sentidos, caracterizaciones. Recibimos ataques feroces por una concepción y una práctica de la salud en la provincia de Buenos Aires ”, defendió Axel Kicillof.

El acto tuvo lugar en La Plata y participaron Axel Kicillof, Verónica Magario, Carla Vizzotti y Carlos Bianco, entre otros funcionarios y dirigentes.

Nicolás Kreplak y Daniel Gollan, los dos funcionarios clave de la gestión de la pandemia en la provincia de Buenos Aires.

Con este recambio, Gollan dejó su cargo para dedicarse a la campaña para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. Con 66 años, el ex ministro acompañará en las boletas legislativas a Victoria Tolosa Paz tras su gestión que llevó adelante en la pandemia.

Si bien todo indica que resultará electo como diputado nacional, ya que ocupa el segundo lugar en la lista, Gollan continuará en el gobierno bonaerense con un cargo honorario como “presidente del comité de expertos” que asesoran a la administración de Axel Kicillof.

“Vamos a necesitar contar con sabiduría y conocimientos aún cuando le toque ser candidato y ya después diputado nacional. Me llena de orgullo y emoción”, resaltó el gobernador bonaerense.

Con 40 años, Nicolás Kreplak será el decimotercer ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires desde 1983. Médico clínico y sanitarista -con un magister en Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)-, integra el movimiento Soberanía Sanitaria, un espacio de discusión y difusión donde conviven referentes de la medicina social latinoamericana de los años 70 con médicos y médicas jóvenes.

El funcionario designado al frente del Ministerio de Salud provincial tuvo también un paso por la cartera sanitaria nacional, en el marco de la presidencia de Cristina Kichner. En 2019 dirigió el documental “La Insubordinación de los Privilegiados”, que expone el problema del acceso a la salud en contextos neoliberales.

Durante la jura como ministro, Kreplak agradeció al gobernador Kicillof y elogió el grupo de compañeros y compañeras con el que trabaja. “Me siento como en casa, hay mucha hermandad y solidaridad. Durante este año y medio que nos tocó una etapa muy difícil, nunca me sentí solo. Siempre nos acompañaron”, expuso. Y finalizó: “En este momento tan duro. solo podíamos tener generosidad y se logró con creces. Quiero agradecer a mí familia en particular. Tener a la familia que nos acompañe es un orgullo. Vinimos desde la militancia que trata de tomar sueños de otras épocas. No somos nada individualmente: somos todos compañeros, algunos ya no están. Muchas gracias a todos y todas ”.

