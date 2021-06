Fracasaron las recusaciones sobre la Cámara Federal porteña y se avanza en la revisión de los procesamientos en la causa del espionaje

juez Mariano Llorens (Adrián Escandar)

La Cámara Federal porteña quedó en condiciones de fijar una nueva audiencia, con vistas a revisar los procesamientos en la causa que investiga el espionaje ilegal que funcionó durante el macrismo sobre políticos propios y opositores, periodistas, jueces, gremialistas y hasta presos.

Es que el juez de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens rechazó este miércoles los pedidos de apartar a sus dos colegas Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi de la investigación. Antes de rechazar los planteos el propio Llorens debió sortear una recusación también sobre él, que descartó su colega Leopoldo Bruglia.

Era el único en condiciones de hacerlo: los otros dos miembros de la Cámara Federal están impedidos de actuar. Irurzun porque fue considerado una víctima del espionaje. Roberto Boico porque fue abogado de Cristina Kirchner antes de llegar a juez de Retiro y la vicepresidenta también es una de las querellas del caso.

Dario Nieto

Con la definición de estas recusaciones, la Sala II de la Cámara Federal quedará en condiciones de llevar adelante la audiencia para escuchar a las defensas que apelaron sus procesamientos y a las querellas que buscan que se agrave la situación de otro de los imputados: Darío Nieto, secretario del ex presidente Mauricio Macri y quien tiene falta de mérito en la causa.

La audiencia estaba fijada para la semana pasada pero fueron las recusaciones presentadas las que impidieron concretarlas. A Farah lo recusó la defensa de Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, por las declaraciones que había hecho el juez cuando declaró ante el Senado durante la polémica por el traslado de los jueces. Llorens entendió que los argumentos no eran suficientes para poner en duda la imparcialidad del magistrado.

A Bertuzzi, en cambio, lo recusó la querella del ex vicepresidente Amado Boudou, víctima de espionaje ilegal cuando estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza por la causa Ciccone. El abogado de Boudou, Alejandro Rúa, pidió apartar a Bertuzzi del caso ante “graves sospechas” de pérdida de imparcialidad. Allí no solo recordó que el juez fue uno de los magistrados que votó la condena de su cliente sino que ademas reportó que en la agenda de Nieto aparecía el contacto de Bertuzzi, algo que este juez dijo desconocer.

Cuando Llorens estaba por resolver, la querella de otro de los involucrados en la causa Ciccone Rafael Resnkik Brener y el acusado en la causa por la ruta del dinero k Jorge Chueco. A Llorens también pidieron apartarlo porque su telefono también estaba en el celular de Nieto (algo que también dijo desconocer el magistrado) y por una visita que habría hecho a la Quinta de Olivos. A Llorens también quisieron apartarlo porque su primo, Rafael Llorens y ex funcionario de Planificación, también está presentado como victima del espionaje, pero ese hecho ya había sido analizado previamente y se había ratificado la legitimidad del juez para continuar en la investigación.

Gustavo Arribas (Adrián Escandar)

La causa que nació en Lomas de Zamora tiene una significativa importancia para el kirchnerismo. Es que desde allí se logró demostrar por un lado la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria durante 2018, pero además un grupo de WhatsApp dejó al descubierto el espionaje ilegal que se hizo a dirigentes opositores al macrismo y también a integrantes de ese espacio como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, junto a periodistas y gremialistas. Y también abrió el capítulo sobre las vigilancias a los llamados presos K. Hay más de de 300 hechos de espionaje.

Con el desembarco de la causa en Comorodo Py, decidida por la Cámara Federal de Casación Penal, será el tribunal del segundo piso de Retiro el que revise las apelaciones planteadas sobre el fallo que dictó el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé sobre los procesamientos de los ex AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex director del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, la ex funcionaria de Cambiemos Susana Martinengo y otro grupo de espías. Allí se habla de delitos como asociación ilícita dedicada al espionaje.

