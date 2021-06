Santiago Cafiero dio detalles sobre el nuevo DNU de restricciones: “Se va a renovar con los mismos parámetros que vienen hasta ahora”

A 24 horas de que venza el Decreto de Necesidad y Urgenica (DNU) vigente, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero adelantó que se renovará con los mismos parámetros que rigen hasta el momento. Se mantendrá el “semáforo epidemiológico” que establece las restricciones en los diferentes distritos del país.

El funcionario del Gobierno nacional manifestó que el nuevo DNU regirá por las próximas dos semanas, mientras el oficialismo busca destrabar la “ley pandemia” en el Congreso.

“Se va a renovar (el decreto) con los mismos parámetros que vienen hasta ahora”, indicó Cafiero, quien este jueves por la tarde mantuvo una reunión con sus pares de Provincia y Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel, para consensuar las medidas para el AMBA.

En efecto, durante las próximas dos semanas los comercios continuarán cerrando sus puertas a las 19 horas. Los locales gastronómicos, en particular, podrán seguir trabajando con las modalidades de delivery o take away. Entre las 20 y las seis de la mañana seguirán las restricciones a la circulación . “La discusión sobre qué cosas se tienen que abrir o no ya están hace tiempo establecidas en el DNU, según el riesgo epidemiológico que tenga cada lugar”, recordó Cafiero. En ese sentido hizo hincapié que si un distrito tiene “500 casos cada 100 mil habitantes se encuentra en ‘alarma epidemiológica’, que es lo que actualmente tenemos en el AMBA”.

Noticia en desarrollo...