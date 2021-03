Mañana se presentará “La Territorial”, la nueva agrupación de Juntos por el Cambio para nuclear a los “sin tierra”

Lucas Delfino, Santiago López Medrano, Alex Campbell y Gladys González

Este lunes, en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, se llevará adelante el lanzamiento del espacio “La Territorial Buenos Aires”, la agrupación que nucleará a los “Sin tierra”, el grupo de dirigentes del conurbano bonaerense de Juntos por el Cambio que buscarán pelear el armado de las listas con los intendentes .

La mesa fundadora está compuesta por más de 20 referentes de la provincia de Buenos Aires entre los que se encuentran el diputado provincial y actual vicepresidente del bloque de JXC, Alex Campbell; el ex Ministro de Educación de la Nación y candidato a intendente por La Matanza, Alejandro Finocchiaro; el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina; el candidato a intendente de Hurlingham y actual funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, Lucas Delfino; el ex ministro de Desarrollo Social de María Eugenia Vidal y candidato a intendente de San Martín, Santiago López Medrano; y el Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas, quien será el anfitrión en el lanzamiento de mañana por la tarde.

Todos los integrantes de la agrupación han sido candidatos en sus distritos y coinciden en su visión del futuro, en cuanto a que “tiene que jugar” el candidato a gobernador que mejor mida en la Provincia de Buenos Aires. “Si es Jorge Macri, lo vamos acompañar; si es Santilli lo vamos acompañar; si es Cristian Ritondo o Emilio Monzó, lo mismo. El que mejor esté y quiera ser gobernador en el 2023 tiene que ser” , afirman los miembros de La Territorial.

Del encuentro fundacional además de los ya mencionados, participaran Ezequiel Pazos (José C. Paz), Leandro Costa (Escobar), Agustina Ciarletta (San Fernando), Gastón Castelnuovo (Ituzaingó), Gabriel Mercuri (Lomas de Zamora), Ever Van Tooren (Esteban Echeverría), Rita Salaverry (Lujan), Guido Guiana (Presidente Perón), Pablo Alaniz (Florencia Varela), Julian Amendolaggine (Berazategui), Rubén Barabani (Ezeiza) y Santiago Mac Goey (Cañuelas).

Alex Campbell, uno de los principales impulsores del nuevo espacio

En la previa, Alex Campbell sostuvo: “En lo personal creo que María Eugenia Vidal tiene mucho para darle al país como presidenta y Cristian Ritondo sería sin duda un gran gobernador, con decisión para enfrentar la inseguridad que es nuestro principal problema. Pero lo importante de La Territorial es que somos un grupo heterogéneo de amigos que nos conocemos, confiamos los unos en los otros y, lo más importante de todo, compartimos valores y experiencia para impulsar el cambio que se necesita. Sean quienes sean los candidatos de nuestro espacio, estamos para apoyar y acompañar”.

“Hay que aprender que la construcción territorial se hace con gente que entienda los territorios y que cada distrito tiene sus particularidades. Por eso es importante que la opinión de este grupo tenga peso en los lugares donde se toman las decisiones y no desde un escritorio que no tiene nada que ver con la realidad que cada uno vive. La unidad de los dirigentes de este grupo es fundamental para volver a ganar la provincia. Si queremos cambiar el país definitivamente tenemos que aprender de los errores que cometimos, escuchar más al territorio y poner el foco en la construcción política del conurbano y de las provincias”, agregó el diputado provincial.

Actualmente, Lucas Delfino es funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires

“Lo venimos trabajando hace seis meses. La gran mayoría somos dirigentes sub 40, hay mucha expectativa, queremos protagonizar la discusión que viene en Juntos por el Cambio. Entiendo que en el conurbano se va a dirimir la gran batalla. Somos dirigentes que tenemos una, dos, tres, cuatro elecciones encima, estamos consolidados en los distritos”, afirmó por su parte Lucas Delfino.

“Creemos que hay espacio para seguir creciendo y ampliando de cara a lo que viene. Juntos por el Cambio es amplio, se tiene que seguir ampliando y nosotros pensamos que es clave estar en la discusión de ese proceso. No es ni en contra de los intendentes ni de la superestructura, sino a favor del territorito”, añadió.

