Máximo Kirchner también envió un mensaje al Gabinete: “Nos eligieron por la militancia, para profesionales de la política sobran”

El diputado nacional Máximo Kirchner se sumó a las críticas hacia el gabinete nacional. A su lado, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Tras las nuevas críticas internas de la vicepresidente Cristina Kirchner en el Estadio único de La Plata, donde pidió que los funcionarios que “tienen miedo vayan a buscar otro laburo”, el jefe de la bancada de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner. también envió un mensaje al Gabinete por la falta de avances en algunas áreas de gestión. Asimismo, reivindicó a los funcionarios “militantes” al marcar distancia con quienes llegaron al Frente de Todos como “profesionales de la política”. Además, se mostró de acuerdo con que haya recambio en el Gabinete: “ Muchas veces uno elije hombres y mujeres para una realidad que cambia y hay que cambiar. No puede ser un drama eso en la Argentina ”.

Durante una actividad organizada por el Frente Patria Grande, que encabeza Juan Grabois, Máximo Kirchner se mostró en sintonía con la ex presidenta, ya que reclamó que “no va a bastar con buenas intenciones” la gestión gubernamental, sino que “todo va a costar mucho” y “hay que ponerle el cuerpo” a las medidas que impulse el gobierno de Alberto Fernández.

“Nuestro deber es, en cada lugar donde estemos, atender a la gente como merece ser atendida. No nos podemos burocratizar. Tenemos que prestar atención y dejarlo todo. No tenemos derecho a tener malos días, tenemos que ir con nuestras mejores caras a los lugares donde tenemos responsabilidad”, sostuvo.

Con ese tono, el diputado nacional planteó una diferencia con algunos dirigentes del Frente de Todos que se sumaron en 2019 a la alianza política. “Tenemos que entender que aquellos que no estuvieron en una confrontación de ese tipo contra el neoliberalismo de Mauricio Macri les cuesta un poco más qué hacer desde el Estado, pero van a ir comprendiendo lo que le pasó a la sociedad ”.

En ese marco, Máximo Kirchner recordó que “estos cuatro años nos fueron forjando a los que estuvimos en esa pelea permanente” y dijo que les “tocó ser oposición” a un oficialismo -por el gobierno de Mauricio Macri- que “utilizó el poder judicial para tratar de suprimir al competidor electoral”. “Utilizó todos los poderes mediáticos, financieros y al Fondo Monetario como instrumento de persecución para presionar a los que pensaban diferente. Y sin embargo, perdió”, puntualizó.

A su vez, insistió con el mensaje crítico hacia la interna del Frente de Todos: “No hay malos días para nosotros. Es una función que queremos hacer, nadie nos obliga. Eso es fundamental, porque muchas veces se hacen subterfugios y (alguien) dice ‘bueno, me estoy peleando y aquel no me deja hacer...’. ¡Basta! Hay que ir para adelante”.

Máximo Kirchner brindó un discurso en el marco de una jornada de debate de cierre de año del Frente Patria Grande

En su intervención, Máximo Kirchner deslizó qué tipo de gestión espera de sus compañeros del Frente de Todos: “Los que están en lugares de conducción no pueden limitarse a dar una orden, sino hay que ver qué pasa con la instrucción que se ha dado, a dónde está. Conducir, estar en un lugar de responsabilidad, significa estar atento a este tipo de cosas”. Y resaltó: “Tenemos que meterle mucha pila, sino da lo mismo votar cualquier cosa. Se supone que nos eligieron en agosto y octubre (de 2019) por ese valor agregado que da la militancia. Para profesionales de la política sobran ”.

Sobre el epílogo de ese fragmento de una largo discurso que se extendió por más de una hora, el dirigente de la Cámpora se pronunció de acuerdo ante un posible cambio de Gabinete: “Yo no se si ven la Fórmula 1. Como pasa en esas carreras de autos, salen con gomas para un día soleado y en la vuelta 30 viene la lluvia y los tienen que cambiar en boxes. Muchas veces eso también pasa cuando conformamos nuestros espacios políticos, uno elije hombres y mujeres para una realidad que cambia y hay que cambiar. No puede ser un drama eso en la Argentina”.

Las definiciones de Máximo Kirchner fueron pronunciadas en el marco de la actividad de una jornada de debate de cierre de año del Frente Patria Grande con dirigentes del Frente de Todos, del que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el diputado nacional Itai Hagman y la legisladora porteña Ofelia Fernández, entre otros oradores.

