El gobierno de Formosa acusó a un juez federal de “desestabilizar el sistema sanitario” por haber permitido el ingreso a la provincia de tres personas con COVID-19

El juez federal subrogante Fernando Carbajal

Este mediodía, el gobierno formoseño difundió el reporte habitual que publica durante cada jornada para indicar las cifras y actualizar los casos de COVID-19. El parte informativo destacó esta vez cuatro nuevos contagios registrados durante las últimas horas y apuntó contra el juez federal subrogante Fernando Carbajal, quien permitió que tres de esas personas regresaran a la provincia aún teniendo la confirmación de que eran positivas de coronavirus.

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, encabezado por el ministro de Gobierno, Jorge González, detalló que los primeros dos casos se tratan de ingresos ordenados por el magistrado “en el marco de los hábeas corpus patrocinados por los abogados Daniel Suizer y Gabriela Neme. Es un matrimonio, ambos de 24 años de edad, con domicilio en Río Gallegos (Santa Cruz), que habían enviado previamente constancias falsas de PCR negativos. Detectada esta irregularidad y expuestos a la misma, se realizaron un nuevo hisopado en la ciudad de Resistencia (Chaco), cuyos resultados serían negativos. Al ingreso a la provincia, se realizaron el hisopado de control pertinente y las nuestras dan resultado positivo a coronavirus , razón por la cual son derivados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19”.

El reporte continuó: “El tercer caso positivo del día se trata de otro ingreso ordenado por el juez federal subrogante en el marco de los hábeas corpus patrocinados por Suizer y Neme. Es una niña de dos años con domicilio en la provincia de Buenos Aires, que ingresa al territorio acompañada de su padre , personal de Prefectura que trabaja hace años en aquella provincia y que al presentar su pedido de ingreso por el programa ordenado y administrado afirma que el motivo era gozar de su licencia en Formosa”.

El ministro Jorge González (centro de la imagen) encabezó el parte informativo de esta jornada

“En el puesto de control de Mansilla el padre informó a la policía que la niña había tenido resultado positivo a coronavirus de su estudio de PCR previo , ingresó en cumplimiento de la orden judicial vigente y fue trasladada al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19”, agregaron. El cuarto caso, una joven de 17 años con domicilio en Salta, fue detectada como positiva con un ingreso irregular el pasado 30 de octubre.

El juez Carbajal adoptó dichas medidas luego de declarar “inconstitucional” el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado que impulsó el gobierno formoseño desde el inicio de la pandemia.

El ministro González arremetió: “¿Qué estamos haciendo con los fallos donde el juez federal nos ordena que ingrese la gente, no importando tiempo ni lugares? Trae listas de personas y nos ordena que ingresen las personas... Les ofrecemos a las personas la alternativa gratuita -por así decirlo- que implica el ingreso pero cuando tengamos disponibilidad. Eso se le dice a la persona. Tan mal no nos fue, somos la única provincia que está sentada en el banquillo de los acusados. Me parece que es extraño".

“He de coincidir con la representante Gabriela Neme (patrocinarte de varados) en declarar la inconstitucionalidad del programa, atento a que el mismo sigue sin hacerse cargo de que tiene que existir una consistencia necesaria, a los fines que se plantea, para adecuar los ingresos a través de medios efectivos a tales fines, con plazos razonables y en condiciones que respeten estándares legales”, expresó el fallo firmado por el juez Carbajal.

El abogado Suizer culpabilizó hace menos de un mes al gobierno de Formosa por la tragedia de Mauro Ledesma, un joven de 23 años que fue hallado el domingo 11 de octubre por un grupo de pescadores en el río Bermejo, límite natural entre las provincias de Formosa y Chaco. El joven, que residía en la localidad formoseña de El Colorado, había aplicado el 25 de agosto para que le permitieran volver a su casa y reencontrarse con su mujer y su hija de 3 años, a quienes no veía desde principios de enero.

González explicó: “Uno de los elementos para establecer un ingreso ordenado y administrado a la provincia es el domicilio real de la persona. Y a nosotros en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Mauro nos figuraba con domicilio de Córdoba. Desconozco si es cordobés, pero formoseño no es. Tampoco acompañó ninguna documentación que acreditara que vivía en Formosa. Además, toda su familia vive en Chaco”.

Y dijo: “Entre nuestras prioridades están los formoseños que quieren volver por problemas de salud o porque necesitan brindar asistencia a un familiar y también los jóvenes que se fueron a estudiar a otras provincias. El orden de prioridad son los formoseños y luego el resto”.

El magistrado declaró inconstitucional el programa provincial

“Los cuatro casos positivos del día de la fecha vuelven a ratificar el enorme riesgo epidemiológico que significa el ingreso de personas a nuestro territorio, proveniente de lugares con circulación viral comunitaria. La complejidad de esta situación se ve agravada por el mecanismo de ingreso judicial, dispuesto por el juez federal subrogante , ya que la masividad de los ingresos ordenados por éste, así como la premura que exige en cumplimentarlos, pone en máxima tensión la capacidad de la provincia de garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios que resguardan la vida y la salud de la población”, indicó en la conferencia de prensa el ministro González.

Y continuó: “Ahora tenemos una situación que se pone mucho más interesante, porque si nos han notificado de un fallo del Tribunal Superior de Justicia. Conociendo la historia de esta persona no es extraño. Siempre fue candidato acá, nunca pudo entrar a ningún lado, entonces está buscando hacer la política del Ejecutivo desde el ámbito judicial. Esa es la realidad. Tenemos este conflicto. El Tribunal Superior de Justicia nos ordena que cuidemos al pueblo de Formosa. Hay un conflicto que va a tener que zanjar la máxima autoridad judicial del país”. También manifestó que su accionar y el de los abogados intenta “desestabilizar el sistema sanitario” de Formosa.

González también sostuvo que “habiendo tantas causas que resolvieron en el marco de la pandemia, nunca habló nada de la inconstitucionalidad. Si es inconstitucional, de entrada debería haber dicho que es inconstitucionalidad. Volvemos nuevamente al problema que estamos teniendo: los vaivenes emocionales de esta persona. La bipolaridad jurídica en la que está inserta esta persona".

Durante el inicio de la pandemia Formosa lanzó Programa de Ingreso Ordenado y Administrado

“Si nosotros tenemos como facultad no delegada asumida por la provincia del cuidado de la salud, nos genera una política paralela. Si nosotros tenemos el ingreso ordenado y administrado, este sistema paralelo es el programa de ingreso desordenado y organizado. Ahora pasa a ser descontrolado : está sujeto a las emociones -evidentemente- con simbronazos que viene teniendo esta persona”, dijo el funcionario.

Las autoridades provinciales informaron que en total fueron 188 las personas diagnosticadas con coronavirus. 141 de ellas lograron recuperarse y una falleció por la enfermedad.

“El bien mayor que debe ser tutelado siempre es la vida, más aún en tiempos de pandemia. En este sentido, nada ni nadie puede estar por encima de la vida de los formoseños y las formoseñas”, completó González.

