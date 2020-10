Funcionarias, senadoras y diputadas del PJ firmaron un comunicado de apoyo a la ocupación del campo de la familia Etchevehere

La Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos, fue usurpada por gente liderada por Juan Grabois con el consentimiento de Dolores Etechevehere

“ Desde Mujeres Peronistas queremos hacerte llegar un cálido abrazo y todo nuestro apoyo en este momento en el que nuevamente el patriarcado es tan visible que duele ”, empieza el texto dirigido a Dolores Etchevehere que lleva la firma de funcionarias, senadoras y diputadas del Partido Justicialista.

Entre las adherentes figuran la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la Comisionada del Comité Nacional contra la Tortura y Presidenta del Partido de la Victoria, Diana Conti; la Presidente del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; la directora del BICE, Kelly Olmos; la directora del Banco Provincia, Juliana Di Tullio; y la directora del Banco Ciudad de Buenos Aires, Delfina Rossi.

La misiva fue publicada en la cuenta de Twitter del Proyecto Artigas, liderado por el dirigente social Juan Grabois, tras el “Banderazo Federal” realizado ayer por más de 400 productores y ciudadanos en la puerta del establecimiento rural Casa Nueva, en el distrito entrerriano de Santa Elena, en apoyo al ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, y sus dos hermanos.

Todos ellos atraviesan un litigio judicial con su hermana Dolores por una millonaria herencia familiar, en la que también está involucrado ese campo ocupado por la gente de Grabois con el consentimiento de ella.

“ El sistemático ataque que tiene por objetivo, es algo que las mujeres conocemos bien, y en el caso de las mujeres peronistas que levantamos las banderas de inclusión, justicia social y la redistribución, mucho de lo que estás viviendo, lo hemos vivido con diferentes matices pero lo conocemos” , sostienen las mujeres del PJ.

Luego de que Dolores denunciara a sus hermanos por presunta extorsión en el marco de violencia de género ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos, el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, dispuso una restricción de acercamiento al ex ministro Luis Miguel Etchevehere, sus dos hermanos –Juan Diego y Arturo Sebastián– y su madre Leonor Barbero Marcial, quienes no podrán acceder al casco de la estancia por el plazo de 30 días.

“Dispongo el cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio hacia Dolores Etchevehere y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del Establecimiento Rural Casa Nueva junto a ella, por cualquier medio y por sí o por interpósita persona”, remarcó el juez.

En la denuncia, Dolores Etchevehere aseguró: “Por mi condición de ser mujer, me han excluido de todos los negocios de la familia” y agregó: “Desde el día de la muerte de mi padre no recibí un centavo jamás, ni siquiera tuve bancarización de ningún tipo ni poseo bienes de ninguna clase. Me han expulsado de la casa que me correspondía en Paraná”.

En contraposición a la Mujeres Peronistas, que apoyan a Dolores, las Mujeres por la República están a favor de los hermanos Etchevehere

Frente a esta situación, las mujeres peronistas le mostraron sororidad: “Estamos aquí, siguiendo y acompañando lo que sucede y a disposición, para hermanadas, hacer frente a este ataque que es contra todas las que soñamos, trabajamos, militamos y creemos que otra Argentina es posible y necesaria. Una Argentina tan posible y necesaria que nos convoca a transitar ese camino y, como hijas de esta tierra, reencontramos en esa búsqueda”.

Mientras tanto, en la puerta del predio –ubicada a unos 1.000 metros del ingreso al casco principal de la estancia– un grupo de productores agropecuarios está reunido deliberando los pasos a seguir en la protesta luego que el juez Flores postergara el desalojo: afirmó que la ocupación tiene visos de legalidad y habló de violencia de género.

