Proponen homenajear a los soldados asesinados por Montoneros al cumplirse 45 años del ataque en Formosa

Con motivo del 45 aniversario del ataque contra el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, efectuado por Montoneros durante el gobierno constitucional de Maria Estela Martinez de Perón, un legislador bonaerense de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para que la Legislatura provincial les brinde un homenaje a los soldados caídos en el cumplimiento de sus funciones.

“Los soldados caídos en este cruento episodio no han recibido aún un reconocimiento oficial suficiente y apropiado, por parte del Estado Nacional. Sus familias cobran el día de hoy una pensión ínfima, mientras que las fuerzas de combate irregulares, recibieron abultadas sumas de dinero en concepto de indemnizaciones” , sostuvo el diputado Luciano Bugallo al presentar la iniciativa.

La denominada “Operación Primicia”, que causó la muerte de 12 soldados que defendieron el regimiento militar del ataque de la guerrilla peronista, tuvo lugar el 5 de octubre de 1975.

Si bien los familiares de los caídos fueron reconocidos en 2012 -cuando el Congreso Nacional aprobó una ley que les otorgó una indemnización extraordinaria- y posteriormente el entonces presidente Mauricio Macri amplió dicho beneficio sobre el final de su mandato, el gobierno de Alberto Fernandez aún no lo actualizó.

“Así como el Estado reconoce el horror padecido por muchas de las víctimas de esta oscura época de la historia, constituiría un acto de justicia que esta Cámara de Diputados rinda homenaje a los valientes y patriotas soldados formoseños en reconocimiento de su heroico desempeño en defensa del orden constitucional y la República toda ”, sostuvo Bugallo.

Para el diputado, es importante recordar y reconocer “a los que dieron la vida por la constitución, la república, la democracia y el estado de derecho”. Ellos son: el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria, los soldados Antonio Arrieta, Heriberto Avalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Roberto Sosa, Marcelino Torantes, Alberto Villalba y Hermindo Luna; y el policía provincial Pedro Alegre.

El asalto al cuartel se produjo un domingo a las 16.25 cuando los conscriptos del Regimiento 29 volvían al retén pacíficamente luego de un partido de fútbol y se disponían a ducharse. Eran jóvenes de alrededor de 20 años que se hallaban realizando el Servicio Militar Obligatorio en cumplimiento de una ley de la Nación, integrando por lo tanto los cuadros no profesionales del ejército.

Las operaciones comenzaron con un ataque a la Guardia de Prevención. Mientras algunos conscriptos dormían y otros se encontraban duchándose, el santafesino Luis Roberto Mayol, que hoy es reconocido como “el soldado entregador” ya que la columna atacante contó con su ayuda, arrebató el fusil a su compañero del Puesto de Guardia y abrió los portones para permitir el ingreso de 5 camionetas que transportaban unas treinta personas fuertemente armadas.

El primer vehículo se dirigió al Puesto de Guardia Nº 1, cerca de la Guardia Central, donde el sargento Víctor Sanabria estaba intentando operar una radio para pedir ayuda, fue muerto al ser descubierto, en un intento de impedir toda comunicación con el exterior.

El ataque de los Montoneros dejó 12 soldados muertos

Simultáneamente, otro pelotón se dirigió al dormitorio de la Guardia y mató a 5 soldados que se hallaban durmiendo. Otros conscriptos murieron en las duchas, alcanzados por las granadas arrojadas desde las ventanas de los baños. Conducidos por el conscripto Mayol, los atacantes se dirigían a los depósitos de armas y de municiones. Cuando se acercó el subteniente Massaferro que había oído los disparos, Mayol intentó ultimarlo pero el oficial logró abatirlo, y éste a su vez fue muerto por otro integrante del grupo.

El soldado Hermindo Luna se hallaba de guardia en la Compañía Comando, cuando de repente 5 terroristas saltaron de una de las camionetas y lo encararon. Tuvo lugar un intercambio de disparos hasta que fue alcanzado por una ametralladora desde una de las ventanas del baño. Pensaban que los soldados no iban a oponer resistencia pero no fue así. Los “colimbas” no se rindieron y rechazaron a los atacantes en un combate que duró media hora y provocó 24 muertos entre atacantes y defensores. Del lado de los defensores: 10 conscriptos, un subteniente de 21 años y un sargento primero de 32.

En Formosa, los días 5 de octubre de cada año se conmemora el “Día del Soldado Formoseño” (Ley provincial Nº 1395), día en se homenajea a los caídos el 5 de octubre de 1975 en heróica defensa de la guarnición militar y del orden constitucional. Sin embargo, los soldados caídos en este cruento episodio no han recibido aún, un reconocimiento oficial suficiente y apropiado, por parte del Estado Nacional. Sus familias cobran el día de hoy una pensión ínfima, mientras que las fuerzas de combate irregulares, recibieron abultadas sumas de dinero en concepto de indemnizaciones.

