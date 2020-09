Axel Kicillof: “Puede ser que pasemos de las medidas de aislamiento a los protocolos”

Axel Kicillof presentó el plan de reactivación productiva postpandemia

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este martes un plan de reactivación productiva para la postpandemia y anticipó cómo cree que se convivirá con la pandemia en los próximos meses hasta que llegue la vacuna y los argentinos comiencen a vivir una nueva normalidad.

“Todavía no estamos en la postpandemia, a pesar de que lo llamamos así al plan. Esa provincia en marcha que planteamos no aparece milagrosamente el día en que la pandemia termine. Que no sabemos ni cómo ni cuando será”, aclaró el mandatario en una conferencia de prensa realizada en La Plata.

Kicillof explicó que el final de la pandemia “lo asociamos a la vacunas y los protocolos” y aseguró que “puede ser que pasemos de medida de aislamientos, hasta que termine de vencer la ciencia este virus, a protocolos” . En ese sentido, agregó: “No es algo que hay que sufrir. Es un aprendizaje para poder trabajar, vivir y recobrar cosas que hemos perdido mientras el virus todavía no se fue”.

El gobernador bonaerense presentó un plan de reactivación productiva para la provincia de Buenos Aires (Mariano Sandá)

“El mundo postmpandemia va a ser una transición. Y este es un plan que lo llamamos postpandemia pero es para la transición”, sostuvo. En lo que respecta específicamente al plan, advirtió que la intención de su gobierno es “pasar del sostenimiento a la reactivación y reconstrucción del aparato productivo de la provincia”.

Kicillof resaltó que el gobierno bonaerense está “poniendo a disposición de los empresarios y trabajadores una serie de instrumentos y medidas para que haya una recuperación rápida”. En ese sentido, expresó que “cuando la pandemia empiece a ceder, el Estado tiene que tener un papel de asistencia y apoyo al sector privado”.





Punto por punto el plan para la reactivación productiva que presentó Kicillof

El plan diseñado por el gobierno bonaerense está compuesto por cuatro ejes: un plan de desarrollo productivo y fomento de la demanda, un plan de insfrasctructua y obra pública, un plan de asistencia crediticia para el desarrollo productivo y un plan de sostenimiento y generación de empleo.

El primer plan tiene una inversión de $130.964 millones y esta dividido en cinco ítems: Plan Provincial de Impulso a los Sectores Productivos; el Programa Provincial de Reactivación del Turismo y la Cultura; el Programa Provincial de Fortalecimiento de Cadenas Productivas; el Congelamiento de Tarifas de Energía y el Programa Provincial de Asistencia Tributaria.

En este último caso hay cuatro clasificaciones. Son la reducción de alícuotas de IIBB a más de 200.000 PyMEs, el plan de pagos para el sector productivo afectado por la pandemia, hasta 18 cuotas, la regularización impositiva en hasta 60 cuotas para 1.200.000 contribuyentes y la suspensión de embargos hasta el 31/12/2020.

El gobernador bonaerense explicó el objetivo que tiene el plan para los próximos meses

El segundo plan, el de infraestructura y obra pública, tiene una inversión de $120.663 millones y tiene 18 ítems. El plan Provincial de Desarrollo y Ampliación de Infraestructura Eléctrica; el plan Provincial de Ampliación de Redes de Gas Natural de BAGSA; el plan de Reactivación de Obras en Rutas Provinciales y el plan Provincial de Obras de Infraestructura Sanitaria

También el plan Provincial de Obras de Infraestructura de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la PBA, el plan Provincial de Viviendas, el plan Provincial de Agua y Saneamiento y el plan Provincial de Obras Hidráulicas.

Otros de los ítems son el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), el plan Provincial de Reactivación de Obras en Municipios, el plan Provincial de Urbanización de Barrios Populares y elplan Provincial de Infraestructura Productiva.

También el plan Provincial de Mejoras de Caminos Rurales, el plan Especial de Emergencia Educativa, el plan Provincial de Emergencia en Infraestructura Penitenciaria, el Programa “Red Única Provincial de Comunicación de Datos” (RUPCD), el plan Provincial de Forestación y el programa de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos en la Cuenca del Río Reconquista.

Axel Kiicllof junto al presidente Alberto Fernández (Aglaplata)

El tercer plan, que es el asistencia crediticia para el desarrollo productivos, tendrá una inversión de $36.100 millones. Incluirá los programas “Repyme”, “A toda máquina” y “Procampo”. También el “programa provincial de Financiamiento para la Inversión Productiva” y el “Leasing Covid-19″.

Por último está el cuarto plan que es el de sostenimiento y generación de empleo. Con una inversión de $950 millones. Tendrá dos programas. El “Impulsar”, que contiene la Línea de Apoyo para la Formación y el Trabajo, y el programa para Preservar la Producción y el Trabajo (PPT).

