“Esta será la prueba más exigente que la Argentina haya tenido en lo que va del siglo. Solo la unidad permitirá vencer en este momento. El coronavirus nos ataca a todos, sin distinciones. Responderemos sin distinciones. Una Argentina unidad para enfrentar este desafío. Quiero confesarles algo. Cuando veo médicos, enfermeros, obreros, trabajadores, profesionales, personal administrativo, haciendo esfuerzos para enfrentar esta situación, innumerables veces en estos días he sentido muchas ganas de abrazarlos. No solo no pude hacerlo, tampoco podré hacerlo pronto. Sabemos que nos va a golpear. Trabajemos para amortiguar y reducir los daños. Si lo logramos podremos mirarnos a los ojos, estar orgullosos de nosotros como sociedad y entonces sí, darnos ese abrazo. Somos la Argentina. Y superemos este enorme desafío que nos impone la historia”, se despidió Fernández, según el texto, en una noche histórica para el país.