Nisman investigaba la pista iraní en la causa AMIA, y eso era una razón más que suficiente para que Netanyahu avale el trabajo del fiscal federal muerto hace cinco años. Al primer ministro no le gustó que Alberto Fernández se reuniera con el ex general Gantz, pero anoche funcionarios de la Cancillería israelí juraron a Infobae que la muerte de Nisman no figuraba al tope de la lista de Netanyahu.