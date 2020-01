Hubo un reproche casi unánime porque en la comunicación de la gestión “las fotos parecen de vestuario de fútbol”. Las fuentes difieren respecto a si se habló o no de los partidos de 9 en la quinta de Olivos donde “se juega al fútbol sin mujeres”. La única con acceso habilitado es Maca Sánchez. “Juega tan bien como un varón", la describió un funcionario al término de uno de los dos encuentros en los que el Presidente fue al arco. En el primer partido, tal vez por respeto a su investidura, no le tiraban con fuerza. En el segundo Maca Sánchez fue una de las que pateó con potencia lo que valió un comentario que los más jóvenes criticaron. “El problema no es el fútbol, es lo que sucede después”, comentó una secretaria de Estado que sabe que relajados, asado de por medio, los hombres generan una camaradería que les permite conversar sobre algunos temas de otra manera.