El comentario de Lacalle Pou no estuvo exento de polémicas. “En vez de traer 100 mil cagadores argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá”, disparó fiel a su estilo el ex mandatario uruguayo José “Pepe” Mujica. Por su lado, el presidente Alberto Fernández también hizo una mención crítica a la iniciativa: “Sin ánimo de querer involucrarme en decisiones de otro país, y Luis (Lacalle Pou) sabe con el respeto que lo digo, tengo la impresión que a Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso fiscal que volver a caer en eso me parece que no es una buena idea. Yo esto lo digo desde el respeto que Luis merece, y sabe el cariño que le tengo”.