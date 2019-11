En el Frente de Todos se especula con que Germán Montenegro o Agustín Rossi sean ungidos como eventuales ministros de Defensa. Pero no hay nada definido aun. Lo que sí se aclaró es que cualquiera que asuma allí no va a aceptar los nombres sugeridos por Aguad para ascensos de oficiales. Es que esta sería una forma de que Macri fije un condicionamiento a los nombres de la futura cúpula de la Fuerzas Armadas. Y esto es lo que no quiere aceptar Fernández.