“Ellos no cambiaron, son lo mismo. Repiten cosas. Lo peor es que algunos argentinos terminan creyéndoles”, criticó Macri. Para luego dar una explicación sobre los motivos que lo llevaron a pedirle plata al FMI: “Endeduarse no es algo bueno, pero si hay un presupuesto que hay que pagar, salarios y prestaciones y la plata no está... no queda otra que endeudarse”.