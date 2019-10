“Hemos funcionado pese a pertenecer a partidos políticos diferentes, no es poca cosa, todos tenemos que ceder y no es fácil. Ha sido un aprendizaje para todos”, explicó Bilbao sobre estos cuatro años de gobierno. “El radicalismo tiene la gran virtud de no abandonar el barco, vamos a llegar airosos, unidos y respetándonos hasta el último día; indistintamente del resultado después se barajará y dará de nuevo, pero eso no significa que no sigamos un camino compartido”, enfatizó la diputada dejando en claro que “luchamos y estamos juntos, podemos dar una sorpresa el 27”.