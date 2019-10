La cuestión de los tiempos es especialmente sensible. En medios políticos, sobre todo en el oficialismo y también entre habituales interlocutores de jueces, se esperaba de entrada que la cuestión fuera saldada después de la elección que viene. No fue así. Hace una semana, la Corte Suprema les dio la razón a los gobernadores y dispuso que los referidos decretos no afecten la coparticipación federal. Es decir, las medidas siguen vigentes, pero a cargo de la cuenta nacional.