– Un político amigo me dijo después de la elección: "A nosotros los números nos estaban dando 12 por ciento, pero no los creímos". También se dio que los actores políticos no querían difundir los números que manejaban para no generar un cimbronazo económico. El peronismo no quería decir esos números porque no quería ser acusado de desestabilizar la economía, porque si gana la presidencia tiene que vivir con esa economía. Y el Gobierno no tenía incentivo para mostrar esos números porque para hacer una elección que fuera viable, los números de las PASO debían estar más o menos cerca.