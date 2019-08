A su criterio, no hay peligro de fraude, pero el kirchnerismo supone que haya una manipulación de datos. "Hasta que no se haga el escrutinio definitivo no hay ganador, pero no quiero que me cambien los resultados la noche del domingo, que no se produzca la instalación de un resultado falso y que tengamos que estar demostrando que el resultado fue otro", enfatizó el apoderado peronista.