La cuestión sigue siendo si todo lo que sumaría la lista con sello CFK está asegurado para Axel Kicillof y, en especial, hasta qué punto María Eugenia Vidal puede traccionar a Macri y cuánto podría captar más allá de la disputa presidencial. Lo que ocurra en ese enorme tablero será determinante a nivel nacional. Eso explica en buena medida la ofensiva sobre la gobernadora desde el Frente de Todos –con la ex presidente en lugar destacado- y la réplica sobre el ex ministro de Economía, con registros buscados y divulgados de los no tan lejanos cuestionamientos duros en el propio PJ.