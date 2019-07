Al respecto, Patricia Bullrich comentó en diálogo con Luis Novaresio en A24:"Es algo ilegal, es propaganda fuera de lugar, los pasajeros no tienen por qué escuchar los mensajes", y agregó lo que hubiese hecho en esa situación: "Me paro y les digo me saca ese mensaje ya". "Esa cosa de querer meter mensajes a la fuerza no va, eso es el kirchnerismo. La gente tiene que empezar a decir 'no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa, pensamos distinto'", recomendó.