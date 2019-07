Los acusados en el caso son De Vido, –ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos de la Nación-, Atanacio Pérez Osuna -ex Interventor de YCRT-, Roberto Baratta –subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación-, Jorge Omar Mayoral –ex secretario de Minería-, Martín Juan Goicoechea –Decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN-, Juan Marcelo Vargas -ex Gerente de Explotación de YCRT- y Jaime Horacio Álvarez, Coordinador General Convenio Tren Turístico.