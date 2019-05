El enojo de Lavagna también apuntó a Massa. La idea de que el líder del Frente Renovador saltaría al kirchnerismo está impregnada en el búnker del ex ministro de Economía. No solo creen que negocia con Alberto Fernández, sino que consideran que antes de la conformación de alianzas, terminará cerrando su pase al espacio que lidera Cristina Kirchner. Por eso consideran que el ex intendente de Tigre hizo caer la cumbre para utilizarlo como excusa, argumentar que el espacio se destruyó y pasar a las filas del kirchnerismo.