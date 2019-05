Llinás ha sido de las actrices que más se ha mostrado a favor del empoderamiento de la mujer, pero explicó: "No me considero feminista de la primera hora, soy una recién llegada y todavía estoy cuestionándome cosas como el lenguaje inclusivo: ¿por qué no inventar una palabra para aquellos que no se sienten de ningún género?", se preguntó.