"Suelen decir que la ex presidente va a tener una estrategia de silencio, pero cada tanto le sale su verdadera personalidad y lo primero que hace es insultar al presidente de la Nación", sostuvo la titular de la cartera de Seguridad. "Nuestra filosofía es mostrar nuestra forma de ser, y nuestra forma no es el insulto al otro. Lo que muestra es su permanente intento de generar y oponer al otro como un enemigo, no quieren que en la Argentina pueda haber diálogo", completó Bullrich.