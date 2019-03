Uno de los integrantes del pequeño equipo de trabajo de Lavagna tomó la palabra sobre el final de la cena y expresó el punto de vista que tienen con respecto a la unidad peronista. En ese sentido, remarcó que en las elecciones de 2015 la unidad de la mayoría no sirvió para ganar la Presidencia y que, en el comienzo de 2019, en los comicios neuquinos hubo una nueva muestra de que la unidad dirigencial no asegura resultados positivos. "Hay sumas que restan", resaltó.

Ante las constantes consultas de un acuerdo con el kirchnerismo, Lavagna dejó en claro cuál es su idea y qué identidad tiene el proyecto que pretende encabezar. "Una propuesta para superar la grieta no puede tener en su interior a sectores de la grieta", sostuvo.