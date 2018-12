"Vienen por la democracia y el Estado-nación, los amos del mundo vienen por todos nosotros. Es hora de partirles el brazo y derrotarlos aquellos que creemos que necesitamos un planeta para todos, más humano, vivible y sano, más humanitario. Hay que hacer mierda a las élites dominantes del planeta, si no no tenemos destino. Macri es un forro de las élites dominantes; escuchá bien lo que te digo, ni siquiera les sirve ya al círculo rojo. Martín Cisneros, allí donde estés, abrazo, hermano. Yo sé que en la cárcel, desde el cielo, me vas a estar acompañando", cerró D'Elía su editorial.