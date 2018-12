A las 18.47 del 1 de marzo de 1990, el teléfono sonó en la casa de descanso del fallecido ex presidente estadounidense George H. W. Bush. "¿Cómo está, mi amigo?", preguntó el mandatario norteamericano en español. Del otro lado escuchó una tonada riojana y un pésimo inglés. "I send you an abrazo", contestó Carlos Menem. Fue el principio de las "relaciones con carnalidad" de las que habló en su discurso de asunción el ex canciller Guido Di Tella y que marcaron a fuego los 90.