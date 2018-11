Son voces que no tienen representación política ni son mayoritarias, pero cada vez se escuchan más en Tribunales. Son jueces y fiscales que proponen que el debate por el pago del Impuesto a las Ganancias salga del propio Poder Judicial. Que sean ellos los que impulsen la discusión y que la iniciativa no sea de la política. El motivo no es el afán de comenzar a tributar, sino el de perder lo menos posible frente a un final que tarde o temprano, entienden, será inevitable: empezar a pagar el tributo del que hoy están exentos.