El financiamiento de la política, y en particular de las campañas, no está al tope del temario legislativo para lo que queda del año, pero empezó a ocupar un lugar destacado. El Senado parece dispuesto a dar una respuesta: lo está discutiendo en estas horas. No se trataría sólo de una repentina sensibilidad frente a un muy demorado debate, sino tal vez de una cuestión de autodefensa colectiva de la política. El impacto de algunos hechos de corrupción pone en duda la capacidad de recaudación para la pelea electoral que asoma.