"No queremos aparecer en ese contexto", decían ayer en el edificio de la calle Talcahuano. "No recordamos un almuerzo de estas características", agregaban. ¿La respuesta del ministro? "Se mantenía con el ex presidente (por Lorenzetti) una relación en términos muy similares", contestó minutos después de que Rosenkrantz y Highton de Nolasco dejaran la Casa Rosada.