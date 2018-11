Además, sostienen que todas las gestiones que vienen realizando ante la Justicia y el Servicio Penitenciario no fueron atendidas y que solo recibieron argumentos dilatorios. "Aquí no se trata de pedir la libertad de un procesado, solo pretendemos que lo atiendan para que no muera en prisión y para que se cumplan los derechos básicos de cualquier persona", afirmó uno de los familiares.