7- "En estos días lo que está pasando también es que tratamos a los arrepentidos como inocentes. Y los arrepentidos están arrepentidos de algo. No es que sean inocentes. No es lo mismo un inocente que un arrepentido. Acá es como: "Bueno, me arrepentí, me voy a mi casa". No es así. ¿De qué se arrepienten los que se arrepienten? De alguna cosa de la que son culpables".